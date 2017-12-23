وظائف هندسية شاغرة بشركة ” بكتيل “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بكتيل السعودية “BECHTEL ” ، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن حاجتها لموظفين بـ12 وظيفة هندسية شاغرة.

واشترطت الشركة في المتقدمين، أن يكونوا من حاملي الجنسية السعودية والمقيمين، حصولهم على درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

كما أشارت إلى ان يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط.هنا

والوظائف هي:

– مهندس مدني أول.

– مدير التعجيل.

– مساعد تنفيذي.

– مدير الأشغال المدنية.

– مهندس أول حقل.

– مدير الصيانة والعمليات بالمترو.

– مدير التنسيق/ الواجهات.

– مدير هندسة السلامة والحرائق.

– مهندس السلامة والحرائق.

– مهندس مشاريع هياكل ساحلية.

– مشرف الميكانيكية والتكليف.

– مهندس مدني/ تطوير الموقع.