” التأمينات الاجتماعية ” توضح طرق ملاحقة المخالفين

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، عن وجود ثلاث طرق؛ لملاحقة المتحايلين والمتلاعبين في تسجيل موظفيهم بأجور متدنية تقل عن الأجور الحقيقية.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه الطرق تشمل الزيارات التفتيشية، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الربط مع برنامج حماية الأجور، إضافة إلى الشكاوى الواردة من العملاء.

ويهدف المتحايلين على تسجيل الموظفين بأجور منفضة، إلى تقليل قيمة الاشتراك المقررة.

ويذكر أن النظام يقضي بفرض غرامة بمقدار عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة.