الإثنين المقبل.. الشورى يصوت على طلب تعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين

عادل الحربي(صدى):

تشهد جلسة مجلس الشورى، المُقرر عقدها، الإثنين المُقبل، التصويت على طلب تعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، المُقدم من هيئة السوق المالية.

ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة المالية، فيما يتعلق بالتقرير السنوي للهيئة لعام 1436 / 1437هـ .

يًذكر أن طلب هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح، يتضمن طرح هيئة السوق المالية، برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح؛ لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات.