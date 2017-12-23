خبراء: موجة برد تصاحبها هطول أمطار تضرب مناطق المملكة

حمود العنزي(صدى):

تضرب موجة باردة شديدة مناطق بالمملكة اليوم السبت إذ تتراجع فيها درجات الحرارة إلى نحو 7 درجات نهاراً وتنخفض خلال ساعات الليل بدايةً من الثلاثاء المقبل .

ويتوقع خبراء أن الموجة الباردة ستصاحبها حالات ممطرة اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، على أن تسجل بداية العشرينات المئوية للمتوسط العام بالرياض والقصيم والشرقية حتى دخول شهر يناير.

كما تشهد مناطق المملكة نشاطاً متقلب الاتجاه للرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة، الأمر الذي يثير موجة من الغبار والأتربة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.