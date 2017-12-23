داعية يهاجم الرجل متعدد الزوجات: ” دني وطفس ولا يفهم السنة “

القاهرة(صدى):

انتقد الداعية المصري محمد أبوبكر ، المطالبين بتعدد الزوجات قائلا: ” اللي يتجوز أكثر من واحدة يبقى راجل دني، وطفس ومعندوش دين ولا يفهم السنة، من يريد أن يتزوج ليعف فتاة، فليساهم في زواجها ويزوجها لشاب آخر ” .

وقال أبو بكر، خلال حواره ببرنامج ” وبكره أحلى ” ، المذاع عبر فضائية ” النهار ” أمس الجمعة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أن يتزوج تزوج السيدة خديجة فقط لأنه رآها المرأة التي تكمله، وهى السيدة التي عشقها، وكان يحبها حبًا جمًا، معقبًا: ” ومن يقول أن النبي تزوج أكثر من واحدة غلطان، لأنه اختار واحدة بس ” .