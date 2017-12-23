داعية يهاجم الرجل متعدد الزوجات: ” دني وطفس ولا يفهم السنة “
انتقد الداعية المصري محمد أبوبكر ، المطالبين بتعدد الزوجات قائلا: ” اللي يتجوز أكثر من واحدة يبقى راجل دني، وطفس ومعندوش دين ولا يفهم السنة، من يريد أن يتزوج ليعف فتاة، فليساهم في زواجها ويزوجها لشاب آخر ” .
وقال أبو بكر، خلال حواره ببرنامج ” وبكره أحلى ” ، المذاع عبر فضائية ” النهار ” أمس الجمعة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أن يتزوج تزوج السيدة خديجة فقط لأنه رآها المرأة التي تكمله، وهى السيدة التي عشقها، وكان يحبها حبًا جمًا، معقبًا: ” ومن يقول أن النبي تزوج أكثر من واحدة غلطان، لأنه اختار واحدة بس ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا شرع الله
يحمار😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا الله أعلم أنه غاشينه بصنف قووووووي🤔
الابهاوي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 7 ساعات
شيخ الحمير
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا هو الرويبضة اللي يقولون عنة مثال حي امامكم 😅😅
👸[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 6 ساعات
ياليت تعرفوا شرع الله في كل شئ مو بس النسوان كل ما قلنا شئ قلتوا الشرع حلل أربع.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 5 ساعات
لا هذا خايف من زوجته ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 5 ساعات
لو قال راية فقط كان على كيفه بس يحلل ويحرم ويلقي بالتهم والكلام على الاخيرين غلطان
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 5 ساعات
لو قال كثير من المعددين لم يعدلو وهذا اكبر شروط الزواج من اخرى كان قلت صادق
ولو قال مايجوز يعدد بدون قدرة ولا عدل كان قلنا راي شيخ فضيل
بس يقول طفس ودني ولا يفقه في السنه نقول له انت اللي ماتفهم في السنه والمفروض اشكالك مايظهرون في شاشه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 5 ساعات
ودوه لحضيرة الجاموسه ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
بعض شيوخ مصر ودك تحطه على المسرح وتضحك عليه
على كيف امكم هو الدين
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههه استغفر الله واتوب اليه بيجننا هذا الشيخ والغلط بصدى تنزل مثل كذا خبلين حنا وعائشه وماريا وحفصه وغيرهم رضي الله عنهم زوجات مين؟؟؟ هذا مزور شهادته ويلا هو بلطجي اصلا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 4 ساعات
نعوذ بالله من الضالين المضلين
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا اهبل ومتخلف من قال انه داعيه ؟؟؟
اعوذ بالله من الخبث والخبايث
احثوا في وجهه الترااااااااب
قبحه الله هو من ضيفووه في قناتهم
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 ساعات
يكفي دليلا على أنه جاهل أحمق رويبضه ..
قوله للذين يطالبون بالتعدد : ( ماعنده دين !!!!!؟ )
كيف يكفر مسلم لأنه يطلب حقا مشروعا !!!؟ .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15729 ] نشر منذ 3 ساعات
وش عنده ذا 😟
برق[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكل حرمته دابغته دبغ 😂
rolex[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا معارض للقران
والقران كلام رب محمد ورب العباد
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )
الله ياخذك ياشيخ
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 33 دقيقة
اوك هذا شرع الله م اختلفنا ولا نعترض ع حكمة الله ..
لكن اللي قاعد يصير من البعض هذا يسمى تغغيير لمجرد التغيير
وتجميع نسوان لا اكثر 😄😄😄 بدون ادنى حاجة حقيقية للتعدد 😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 19 دقيقة
رايك يا اسومه ونحترمه بس الراقل هذا قال كلام غلط كبير وفسر على كيفه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 18 دقيقة
وغلط على الناس بسبب خوفه من مراته ولا ايز فلوس
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 17 دقيقة
شيوخ مصر فيهم خير وبركة بس الراقل هذا واشكاله مقرفين