ترامب: الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار ” بحماقة ” في الشرق الأوسط

واشنطن (صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده أنفقت ” بحماقة ” 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، في تلميح إلى اعتزامه توجيه النفقات الأمريكية في المنطقة إلى الداخل.

وكتب ترامب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أمس الجمعة: «في نقطة ما، ولصالح البلاد، أتنبأ أننا سنبدأ العمل مع الديموقراطيين بطريقة ثنائية الحزب، ستكون البنية التحتية مكانا مثاليا للبدء. بعد إنفاقه 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط بحماقة، حان الوقت للبدء في إعادة بناء بلدنا “.

كان الرئيس الأمريكي قد هدد الدول التي ستصوت على قرار الجمعية العامة برفض الاتعراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل بقطع المساعدات عنها. وصوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة لصالح القرار.