ترامب: الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار ” بحماقة ” في الشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده أنفقت ” بحماقة ” 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، في تلميح إلى اعتزامه توجيه النفقات الأمريكية في المنطقة إلى الداخل.
وكتب ترامب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أمس الجمعة: «في نقطة ما، ولصالح البلاد، أتنبأ أننا سنبدأ العمل مع الديموقراطيين بطريقة ثنائية الحزب، ستكون البنية التحتية مكانا مثاليا للبدء. بعد إنفاقه 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط بحماقة، حان الوقت للبدء في إعادة بناء بلدنا “.
كان الرئيس الأمريكي قد هدد الدول التي ستصوت على قرار الجمعية العامة برفض الاتعراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل بقطع المساعدات عنها. وصوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة لصالح القرار.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 7 ساعات
منك لله يامفتري
ضربني وبكى…وسبقني وأشتكى🤔
القرشي[ عدد التعليقات: 2086 ] نشر منذ 7 ساعات
شكل الرجال يبغى تسديد فاتورة بــ 7 تريليون على ظهر دول الشرق الأوسط ومعروفه طبعآ من هي هاذي الدول .
شكله يبغى ياكل الأخضر واليابس لا بارك الله فيه مثل ما سوت بريطانيا في افريقيا عندما كانت مستعمرتها
نهبت كل مافوق وتحت الأرض والأن شوفوا افريقيا كيف بتدفع ثمن ذلك النهب .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا رجل اعمال ومافي راسة سياسة ويحسب امريكا شركة ابوة
وسوف يمهد الطريق امام روسيا والصين لقيادة العالم بدل امريكا
وبعدها سوف ينهار اقتصاد امريكا ومكانتها الدولية .
زائر[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 5 ساعات
الرئيس الكاذب لقد نسي في بداية حكمه انه اعلن ان بلاده انفقت 6 تريلونات دوﻻر في غزوها لافغانستان و العراق والان ارتفعت الي 7 تريليون صرفت لمصلحت اميركا ولم تدخل في تنمية شعوب المنطقه دوﻻر واحد .