” توماس ” يحطم الرقم القياسي في حرائق كاليفورنيا

كاليفورنيا(صدى):

أعلنت إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أن حريق ” توماس ” المندلع شمال مدينة لوس أنجلوس أصبح رسميًا أكبر حريق في تاريخ الولاية.

واندلع الحريق يوم 4 ديسمبر من العام الجاري، مناطق في مقاطعتي فينتورا وسانتا باربارا، و تمت السيطرة على 65% منه.

ووصلت كلفة مكافحة الحريق الممتد على مساحة 259 ألف فدان، إلى 104 ملايين دولار، مع الاستعانة بأكثر من 8 آلاف رجل إطفاء يحاولون على مدار الساعة احتواء ألسنة اللهب وإخماد النيران، وطائرات هليكوبتر وأخرى لإسقاط مواد للحد من اتساع نطاق الحرائق.