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وفاة أول شخص يتحرك بحُرية في الفضاء

وفاة أول شخص يتحرك بحُرية في الفضاء
واشنطن(صدى):

توفي رائد الفضاء الأمريكي بروس ماكندليس، أمس الجمعة، عن عمر يناهز الثمانون عامًا.

يذكر أن ” بروس ” كان أول شخص يتحرك بدون قيود في مهمة سير بالفضاء عام 1984، وعمل كمتلق لاتصالات التحكم في المهمة لكل من نيل أرمسترونج وباز ألدرين، أول رجلين يسيران على سطح القمر.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات

حنطوه وبهروه وارموه في الفضاء الخارجي تكريما له

[ عدد التعليقات: 13261 ] نشر منذ 5 ساعات

ارسلوه هناك مره اخرى

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