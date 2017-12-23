وفاة أول شخص يتحرك بحُرية في الفضاء

واشنطن(صدى):

توفي رائد الفضاء الأمريكي بروس ماكندليس، أمس الجمعة، عن عمر يناهز الثمانون عامًا.

يذكر أن ” بروس ” كان أول شخص يتحرك بدون قيود في مهمة سير بالفضاء عام 1984، وعمل كمتلق لاتصالات التحكم في المهمة لكل من نيل أرمسترونج وباز ألدرين، أول رجلين يسيران على سطح القمر.