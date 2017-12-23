وفاة أول شخص يتحرك بحُرية في الفضاء
توفي رائد الفضاء الأمريكي بروس ماكندليس، أمس الجمعة، عن عمر يناهز الثمانون عامًا.
يذكر أن ” بروس ” كان أول شخص يتحرك بدون قيود في مهمة سير بالفضاء عام 1984، وعمل كمتلق لاتصالات التحكم في المهمة لكل من نيل أرمسترونج وباز ألدرين، أول رجلين يسيران على سطح القمر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 7 ساعات
أدفنوه فقررررب كوكب🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
حنطوه وبهروه وارموه في الفضاء الخارجي تكريما له
alfahd42[ عدد التعليقات: 13261 ] نشر منذ 5 ساعات
ارسلوه هناك مره اخرى