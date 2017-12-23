المركز الثاني للمملكة بقوة الدبلوماسية الإلكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت وزارة الخارجية، من وضع المملكة في المركز الثاني بقوة الدبلوماسية الإلكترونية وفقًا لتقرير بصحيفة ” هافنتجتون بوست ” الأمريكية.

و أشارت الصحيفة في تقريرها، أن مركز الاتصال والإعلام الخاص بوزارة الخارجية، نجح في مدة قصيرة جدًّا؛ إذ يستخدم المركز ١٨ لغة عالمية لتوصيل فكر وثقافة وأجندة السعودية للعالم.

وأوضحت أن المملكة نجحت في مكافحة الفكر المتطرف، عن طريق التفاعل لوسائل التواصل الاجتماعي للوزارة ومركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع ” اعتدال “.