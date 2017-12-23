التحقيق مع أوباما حول كيفية تعامله مع ملف اتجار حزب الله بالمخدرات

واشنطن(صدى):

طلب وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، الجمعة، من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتجار حزب الله بالمخدرات، وذلك بعد تقارير صحفية اتهمت أوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب الشيعى اللبناني.

ويأتي هذا التحقيق بعد نشر موقع بوليتيكو الإخباري تقريرا يفيد بأن ادارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله، وذلك بسبب خشية الرئيس الديموقراطي من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل أزمة البرنامج النووى الإيراني والتي اثمرت اتفاقا تاريخيا بين الدول الكبرى وايران.

وقال وزير العدل فى بيان أن التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي إلى ” تقييم المزاعم بشأن اجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغي ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة “.