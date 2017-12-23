إخلاء سوق لعيد الميلاد وفحص طردا مريبا في ألمانيا

برلين(صدى):

استدعت الشرطة الألمانية خبراء فى المفرقعات وإنسانا آليا، لفحص طرد مريب عُثر عليه فى سوق لعيد الميلاد فى مدينة بون بغرب ألمانيا، فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وقال متحدث إن شرطة بون طوقت منطقة واسعة من السوق وأخلتها قبيل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى ومازال الخبراء يفحصون هذا الطرد بعد مضى خمس ساعات.

وأضاف المتحدث”نظن أنه ليس خطيرا ولكننا مازلنا نجرى تحقيقات”، وقال إنه تم اكتشاف هذا الطرد قبل فترة وجيزة من إغلاق السوق فى المساء ولذلك لم تكن السوق مزدحمة.