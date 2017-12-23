اعتقال عنصر مارينز سابق خطط لهجوم إرهابي خلال عيد الميلاد بسان فرانسيسكو

واشنطن(صدى):

اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالى “أف بى آى”، أمس الجمعة، عنصرا سابقا فى سلاح مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابى، يوم عيد الميلاد فى مركز تسوق شهير فى سان فرانسيسكو، بحسب ما افادت وثائق قضائية.

وبحسب محضر التحقيق الذي أرسلته الشرطة الفدرالية إلى المحكمة الفدرالية فى كاليفورنيا فقد اعترف ايفيريت آرون جيمسون (26 عاما) الذى يعمل سائق شاحنة بأنه كان يعتزم استهداف “بير 39″، مركز التسوق والمعلم السياحى الشهير فى المدينة الساحلية.

وأضاف المحضر أن المتهم أوضح لعملاء ” أف بى آي ” متخفّين أنه أراد تنفيذ هجومه بواسطة قنابل، أراد تفجيرها وسط الحشود في بير 39 خلال الأسبوع الممتد بين 18 و25 ديسمبر الجارى لأن ” عيد الميلاد هو اليوم الأمثل لتنفيذ هجوم “.