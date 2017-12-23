القائم بالأعمال في سفارة المملكة بأستراليا يرفع التهنئة بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة

علي العنزي(صدى):

رفع القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا الوزير المفوض مشعل بن حمدان الروقي باسمه ونيابة عن أعضاء ومنسوبي السفارة والملحقية الثقافية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة, مؤكدًا تجديد معاني الوفاء وصدق الولاء لقائد مسيرتنا وباني نهضتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وأبرز الروقي ما شهدته المملكة من إنجازات ومبادرات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية التي تميزت بالحزم والعزم والشمولية والتكامل في بناء الوطن وكانت حافلة بالتطورات والإنجازات على المستويين الداخلي والخارجي.

وقال: إن تبني المملكة برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030, وما صاحبهما من مبادرات وخطوات عملية لتعزيز مسيرة التنمية الوطنية وفق رؤية استراتيجية مدروسة وشاملة لبت متطلبات تنمية الوطن واحتياجات المواطن، وعززت دور المملكة الريادي على المستويين الإقليمي والدولي حظيت بالاحترام والتقدير وجعلت من المملكة محط أنظار العالم أجمع.

ودعا القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وأن يديمهما ذخرًا للدين والوطن وأن يديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان والازدهار.