حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -نشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة ، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) ، وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على الأجزاء الشمالية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تتحول الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.