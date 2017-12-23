” المعارضة التركية ” تدعو لقطع العلاقات مع أبو ظبي
على أثر التوتر الأخير في العلاقات بين الإمارات الشقيقة ودولة تركيا، دعا زعيم المعارضة التركية، كمال كيلجدار أوغلو، الحكومة التركية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، وسحب السفير التركي من أبو ظبي.
وقال كيلجدار أوغلو، للصحفيين: يجب سحب السفير التركي، وعدم عودته إلى الإمارات، إلى أن يقدم وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، اعتذارا رسميا لتركيا على وصفه لفخر الدين باشا ” باللص” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 9 ساعات
يحظكم يهل الأمارات
بتفتكون من غثى الأتراك🤗🤗
مقلب[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 8 ساعات
عبدالله بن زايد وجميع شعب الامارات الشقيق تاج على رأؤس الاتراك وان قطعت العلاقات فالخاسر هم الاتراك