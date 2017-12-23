” المعارضة التركية ” تدعو لقطع العلاقات مع أبو ظبي 

أنقرة(صدى):

على أثر التوتر الأخير في العلاقات بين الإمارات الشقيقة ودولة تركيا، دعا زعيم المعارضة التركية، كمال كيلجدار أوغلو، الحكومة التركية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، وسحب السفير التركي من أبو ظبي.

وقال كيلجدار أوغلو، للصحفيين: يجب سحب السفير التركي، وعدم عودته إلى الإمارات، إلى أن يقدم وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، اعتذارا رسميا لتركيا على وصفه لفخر الدين باشا ” باللص” .