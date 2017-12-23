بالفيديو.. مدير حساب المواطن يكشف تفاصيل عن تقديم الزوجة وحصول البعض على 300 ريال فقط
قال المهندس على هادي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن، إن الطالب الجامعي الذي يدرس بعيدا عن أهله سيحصل على 382 ريالا وأن الحصول على الحد الأدنى وهو 300 ريال يعني أن هذا الفرد أو الأسرة وصل قريبا جدا من الحد المانع لهذا الدعم ” .
وكشف راجحي في برنامج ” ياهلا ” المذاع على قناة خليجية، أن من حصل على 300 ريال نسبتهم لا تزيد على 9% من المستحقين، وأن استحقاق الفرد الكامل هو 382 ريالا.
وأضاف مدير الحساب أنه لو كانت الأسرة مكوّنة من 6 أفراد، فإن حدها المانع لهذا الدعم هو 20 ألف ريال، فإذا كان دخلها 19560 ريالا، فإنها باتت قريبة جدا من الحد المانع للدعم، فبالتالي تستحق دعمًا أقل من 300 ريال، بناء على الدخل، لكن الحساب رفع هذا الرقم إلى 300 ريال.
وفي نفس الإطار قال مدير الحساب أنه لوحظ أن بعض الزوجات قدمن طلبا منفصلا، وهذا غير نظامي، والصحيح أن تقدم مع الزوج في حساب واحد، إلا في حالات الهجر والتغيب أو فقد الزوج للأهلية.
وأشار إلى أن إضافة دخلها لا تختص بها فقط، ولكنها تدخل في حساب دخل الأسرة ككل، حتى لو لم تكن تشارك في مصروفات الأسرة.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 9 ساعات
المفروض الدعم ينزل في حساب رب الاسرة.
فية دعم نزل للتابعين ورب الاسرة لم ينزلة شي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 9 ساعات
ادخال الزوجه وهي ما هي مسؤوله عن الصرف قلل من فرص دعم اكثر ارباب الاسر من الدعم ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 9 ساعات
مانبيه حساب المواطن بس لاترفعون الاسعار وفكونا من الضريبه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 9 ساعات
كبرتو الموضوع على لاشي حساب مواطن وادارات تكلف الدوله
في الكويت لاحساب مواطن ولا شي
كل ولد ولا بنت له خمسين دينار والزوجه مئة يعني الولد 625 والزوجه 1250
العوفي[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا ظلم احتساب دخل الزوجه ضمن دخل رب الاسره ٩٠٪ من الزوجات مايستفيد رب الاسره من دخلها لو ريال واحد ولو ياخذ منها الف ريال قومت الديناء وقعدتها ولوتروح للقاضي الأزمك القاضي بالنفقه ولو تتمنعها من. الوظيفه على طول القاضي سوى لها خلع
الزوجه ودخلهافي حساب المواطن. مثلها مثل الأخ المشئوم في الورث
….. احبك ياوطني[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 7 ساعات
رجعو رواتبنا مثل عهد ابو متعب وغيره مانبي حساب المواطن سبب المشاكل بين الاسر . كان راتبنا ينزل خمسه وعشرين ويوزود كل سنه صحيح زيادتي ٧٠ ريال بس الحمدلله اخر الشهر مانمد يدنا لاحد… يرزقنا الله بلياهم … ابواب الارزاق مفتوحه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب
صحيح[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 6 ساعات
لاتعطونا حساب المواطن ولا تزيدوا اسعار الوقود والكهرباء والماء هذا خو الحل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 5 ساعات
اقول فكونا من حساب المواطن وطاريه ، كل ماجبتوا طاريه جاني مغص ,,
,, والله ان مقدار حساب المواطن ، يستحي الواحد يمده هديه لطفل ,,
,, ويش تسوي 300 او حتى 1000 ريال مقابل رفع الاسعار والضريبه المضافه على كل شي ، حتى على النفس اللي نتنفسه ,,؟؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يوفق ولاة امرنا لكل خير للاسلام والمسلمين
معلم[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 5 ساعات
هم المفروض ما يعطون مبالغ نقدية حتى لا
يصير مشاكل بل يقومون بسداد فواتير الكهرباء عن الأسر بنسب معينة بحيث يخف العبء عن رب الأسرة
فمثلا صدرت فاتورة كهرباء أسرة ما 1000ريال
يقوم حساب المواطن بسداد 600 ريال والباقي 300 على رب الأسرة
والبنزين يعطى بطاقة لرب الأسرة مثل نظام الشركات
وكذلك يعطى بطاقة للتسوق فيها خصومات
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 5 ساعات
ياخي شف اللف والدوارانا سبحان الله يقول 9% بس هم 300 ريال المستحقين اما الفرد الكامل 382 ههههههههههه مايبي يعطيك نسبة 382 ريال ههههه شف التلاعب الحين سؤال وش فرق بين 300 و 382 هههههههههههههههه صدع راسي من الغبه
جميله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
صحيح دخل الزوجة جزء من دخل الاسرة بعض الزوجات يوصل راتبها ٣٠ الف ريال فأذا لم تصرفها على ابنائها وزوجها وبيتها اجل من بتصرفها عليه ؟! بعض الناس ماتنلام على هذا لأنهم ماشين بالقاعدة ان النفقه على الرجل طيب الآن فيه ازواج يشتغل حارس أمن براتب ٣٠٠٠ ريال ومتزوج من معلمه راتبها ١٨ الف ريال وعندهم خمسة اطفال على من بتكون النفقه ؟ ويوجد حالة اعرفها زوج موظف براتب ٤٠٠٠ في شركة وزوجته دكتورة براتب يفوق ال ٢٥ الف ريال في هذه الحالة من المسؤول عن النفقه وفي حال الطلاق هل يتحمل الزوج الي راتبه ٤٠٠٠ ريال ويعطي منها الدكتورة المطلقه الي راتبها قريب من ثلاثين الف ؟! الموضوع يحتاج الى فتوى من كبار العلماء لأن الزمن تغير غير زمن الأجداد النفقه زمان كانت على الرجل لأن المال لا يأتي الا يشقى وسفر وتعب وأحيانًا يسافر الرجل عشرات ومئات الآلاف من اجل توفير الأكل والشرب وأحيانًا يأخذ أشهر وسنوات لم يرجع ويحسب من الموتى وهذا لا تستطيع عليه المرأة في حينها اما الآن الوضع تغير جدًا الزوجه تأخذ راتب ثلاثين الف ريال وعملها جنب بيتها إذن الموضوع يحتاج الى فتوى من كبار العلماء من أجل ان يتقبله الناس والشريعه الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 5 ساعات
يا ليتهم يخصمون من الراتب مبلغ 200 او 300 ريال شهريا ولا يرفعو الضرائب اللي اخذت 40% من الراتب
معلم[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 5 ساعات
رب أسرة راتبه 4500
نزله فقط في حسابه 382
ونزل لزوجته في حسابها 382
ونزل لأحد أبنائه 382
فماذا يفعل في هذه الحالة
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 5 ساعات
قبل يومين حاكم الشارقه اصدر قرار برفع رواتب الموظفين الى 17 الف درهم طبعا هذا اقل واحد فيهم
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 5 ساعات
الحين الاموال اللي تم استرجاعها من الفاسدين اكثر 800 مليار دولار ما تكفي سد العجز في الميزانيه طبعا باقي ناس لا يزال حقق معهم في جمع المناطق
زائر[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 5 ساعات
لاول مره اشاهد يماني حالق شنبه و بدون لحية قرصتك حيه .
رعد ***[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 5 ساعات
مايردده المسؤل بالامس يردده اليوم . والمواطن يقول ينعاف الرز من تلبيده
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 5 ساعات
خلونا على حالنا ومانبي لاحسااب ولاغيره
شلفحتنا غلا الاسعار وطمع التجار
الله يرحم ابومتعب ويجزاه الجنه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يوفق بلادنا لكل خير
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 5 ساعات
كيف تحسب انت راجع حسابك هههههه
النخيش[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 5 ساعات
للاسف فكره حساب المواطن اقتراح فاشل وخلفها اشخاص اغنياء وفي بحبوحه ولايهمهم مصلحه المواطن والتضييق عليهم المواطن في السابق يجد صعوبه في المعيشه وتزيد الرسوم ويعطون مبالغ زهيده وتسمى دعم شي مضحك الصحيح كان من المفروض عدم المساس بما يؤثر على المواطن الدوله والميزانيه لخدمه الوطن ومواطنيه
مواطن[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 5 ساعات
ان اقترح على الدوله ان تاخذ (((((( الخمس ))))) من كل مواطن
صداوي[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههه قتكم نيله
باحث[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 3 ساعات
تناقض عجيب في الدخل يحسب دخل الزوجة وفي الصرف تحسب مع زوجها ولاتسجل لوحدها
اما ان لايحسب دخلها او يسمح لها التسجيل كفرد مستقل
ابو يزن[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 ساعات
الحل هو الغاء حساب المواطن والفلوس حطوها في سلم الرواتب وزودوها من المبالغ الي تروح في حساب المواطن ورجعو العلاوات السنوية او ارفعو الرواتب.وكذا خلصنا من الحسبه.
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض يكون في بدائل
للاشياء اللي بترتفع سعرها
كالبنزين والكهرباء
حتى يعيش المواطن والمقيم
مع الاخرين
لكن بهالطريقة
سيضطر المقيم انه يترك البلد
والمواطن ان يقل عطائه بالوظيفة
او العمل الذي لديه ..
لان الارتفاع ليس سهل يصل الى
نسبة ١٠٠% وهذه مكلفة جدا
على اصحاب الدخل المحدود او معدومي
الدخل اللي معتمدين على الضمان او
رواتب التقاعد …
حتى اللي عندهم رواتب فوق ٢٠ الف ريال
يمكن يكون عليه اقساط تخصم ثلاثة
ارباع راتبه لبناء منزل او اقساط سيارات
لابناءه او علاج مريض لاسمح الله
ارجو من المسؤولين بالكهرباء والطاقة
النظر للناس بعين الرحمة والتفكير
في مايحدث لهم مستقبلا
واسال الله العلي القدير ان يبعد عنا
الغلا والفواحش ويحفظ لنا ولاة امرنا
والشعب السعودي الكريم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه يعني ماعد تبغون حساب المواطن
معلم[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 35 دقيقة
ضاعت العلوم على رب الأسرة سواء العائل
رجل أو امرأة … أفراد الأسرة هم اللي يأخذون
ويرفضون إعطاء عائلهم. من هذا الدعم ..
والعائل فاتح فمه ومفهي ما يدري ما ذا
يعمل ..ههههههههه
والثاني يقول جاه 1700 دعم في حسابه
وجاءه أفراد أسرته كل واحد يقول عطني حقي
ونسي هؤلاء فواتير الكهرباء والماء والغذاء
والدواء والكساء وكذلك البنزين .. هههههع
لك الله يارب الأسرة .. وإن رفض شكوه لحقوق
الإنسان … ههههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 14 دقيقة
انا لا اييد ان ينزل فى حساب رب الا سره بعضهم الشيبان يا خذها ويصرفها فى القهوه ويترك اولاده احسن شى يصرف لكل فرد وعندى شهود على هذا الكلام
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 9 دقائق
هههههه الله يستر من العوائل اللي تسوي كذا
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 8 دقائق
اذا ثلث ميه فرقتهم كيف بتصير امورهم وقت الورث
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 8 دقائق
عوائل اخر الزمان
معلم[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ليس كل أرباب الأسر يضيعون هذا الدعم بل أغلبهم والله انه يسعى لإسعاد من يعول
والقليل النادر جدا عكس ذلك ..
وأفراد الأسر إذا كل أخذ حقه فهل سيساعد
رب الأسرة في تحمل أعباء زيادة أسعار الكهرباء
والغذاء والبنزين .. لا والله سيلعبون بها ويضيعوها في أسواق وجوالات وكماليات
ورب الأسرة أولى بها