بالفيديو.. مدير حساب المواطن يكشف تفاصيل عن تقديم الزوجة وحصول البعض على 300 ريال فقط 

علي العنزي(صدى):

قال المهندس على هادي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن، إن الطالب الجامعي الذي يدرس بعيدا عن أهله سيحصل على 382 ريالا وأن الحصول على الحد الأدنى وهو 300 ريال يعني أن هذا الفرد أو الأسرة وصل قريبا جدا من الحد المانع لهذا الدعم ” .

وكشف راجحي في برنامج ” ياهلا ” المذاع على قناة خليجية، أن من حصل على 300 ريال نسبتهم لا تزيد على 9% من المستحقين، وأن استحقاق الفرد الكامل هو 382 ريالا.

وأضاف مدير الحساب أنه لو كانت الأسرة مكوّنة من 6 أفراد، فإن حدها المانع لهذا الدعم هو 20 ألف ريال، فإذا كان دخلها 19560 ريالا، فإنها باتت قريبة جدا من الحد المانع للدعم، فبالتالي تستحق دعمًا أقل من 300 ريال، بناء على الدخل، لكن الحساب رفع هذا الرقم إلى 300 ريال.

وفي نفس الإطار قال مدير الحساب أنه لوحظ أن بعض الزوجات قدمن طلبا منفصلا، وهذا غير نظامي، والصحيح أن تقدم مع الزوج في حساب واحد، إلا في حالات الهجر والتغيب أو فقد الزوج للأهلية.

وأشار إلى أن إضافة دخلها لا تختص بها فقط، ولكنها تدخل في حساب دخل الأسرة ككل، حتى لو لم تكن تشارك في مصروفات الأسرة.