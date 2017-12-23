وثائق سرية عن مبارك: لم يكن فاسدا بل مستقيما.. وله تأثير على سلاح الجو
لا تزال وكالة بي بي سي العربية نشر وثائق سرية للغاية للرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وبحسب الوثائق فإن البريطانيين ” سعوا جاهدين للحفاظ على مكانة حسني مبارك كنائب للرئيس المصري حتى يتمكن من خلافة الرئيس أنور السادات أملا في مساعدتهم على إبرام صفقات سلاح ” .
وتقول الوثائق إن التقييم البريطاني للرئيس السابق عندما تولى الرئاسة هو أنه كان مستقيما ولم يكن قابلا للإفساد في المنصب، وأنه تولى الرئاسة على مضض.
وتشير الوثائق إلى أن بريطانيا كثفت اهتمامها بمبارك، عقب توليه منصب نائب الرئيس في 1975، وتولى رئاسة مصر يوم 14 أكتوبر عام 1981 بعد أسبوع من اغتيال السادات.
وتقول ” بي بي سي ” إنه رغم أن مبارك ليس معنيا مباشرة بسياسة مشتريات سلاح الجو المصري، إلا أنه له تأثيرا هائلا على السلاح الجوي المصري ويحتفظ بصلات بزملائه السابقين في الخدمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 9 ساعات
والوثائق السرية هذي ماأطلعت الا الحين
بعد ماطلعتو عيونه مسكين ف سجن
طره🤔
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 9 ساعات
الفتره الاولى من حكم الرئيس مبارك الي تقريبا 20 سنه كانت ممتازه جدا كان الرئيس شغال بجد واجتهاد
ولكن بعد حادثة الاسماعليه تغير الرئيس وترك الحبل على الغارب للاخرين وخصوصا ابنه جمال ومساعديه وهذا ما ادخل البلاد في الفساد المالي الذي استمر تقريبا 10 سنوات الى ان حصلت الثوره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 9 ساعات
جرجرتووووووه فاالمحاكم بالسيارات وبالطيارات
وعلى سرير المستشفى
وحكم يطلع وحكم ينزل
وطعن ومطاعن
وفالأخير معندكم معند جدتي🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 13261 ] نشر منذ 9 ساعات
هههه