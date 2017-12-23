كاتب رياضي يعلق على رد فعل ” غالب “.. ومغرد : ” تصرف طفولي “
استاء عدد كبير من المغردين عبر ” تويتر ” من ردة فعل اللاعب إبراهيم غالب، بعدما استبدله المدير الفني لفريقه النصر، حيث خرج اللاعب من الملعب غاضباً بصورة غريبة وقام بالاعتراض على قرار استبداله بصورة أثارت استياء مشاهدي الفيديو .
وقال الكاتب الرياضي أحمد الشمراني، على اللقطة التي ظهر فيها لاعب النصر إبراهيم غالب ، وهو يعترض على استبداله في مباراة فريقه أمام الاتفاق.
وكتب الشمراني عبر صفحته الرسمية على تويتر: ” هذه اللقطة..تحكي واقع النصر! ” .
وعلق أحد المغردين على هذه اللقطة بقوله : “ايش هذا التصرف الطفولي! ” .
خشم بخاري[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 9 ساعات
الفريق كله قواطي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 5 ساعات
ايش هي اللقطه اللي اغضبتكم ؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 13261 ] نشر منذ 5 ساعات
يشوت في الكراسي زعلان من المدرب بس غريبه من غالب بيسوي مثل ورعان الطواقي
صداوي[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ 4 ساعات
ماله حق المدرب يطلع رونالدو كان غير النتيجه هههههههههههههههههههههه