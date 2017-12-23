كاتب رياضي يعلق على رد فعل ” غالب “.. ومغرد : ” تصرف طفولي “

نواف السالم(صدى):

استاء عدد كبير من المغردين عبر ” تويتر ” من ردة فعل اللاعب إبراهيم غالب، بعدما استبدله المدير الفني لفريقه النصر، حيث خرج اللاعب من الملعب غاضباً بصورة غريبة وقام بالاعتراض على قرار استبداله بصورة أثارت استياء مشاهدي الفيديو .

وقال الكاتب الرياضي أحمد الشمراني، على اللقطة التي ظهر فيها لاعب النصر إبراهيم غالب ، وهو يعترض على استبداله في مباراة فريقه أمام الاتفاق.

وكتب الشمراني عبر صفحته الرسمية على تويتر: ” هذه اللقطة..تحكي واقع النصر! ” .

وعلق أحد المغردين على هذه اللقطة بقوله : “ايش هذا التصرف الطفولي! ” .