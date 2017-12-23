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  3. كاتب رياضي يعلق على رد فعل ” غالب “.. ومغرد : ” تصرف طفولي “

كاتب رياضي يعلق على رد فعل ” غالب “.. ومغرد : ” تصرف طفولي “

كاتب رياضي يعلق على رد فعل ” غالب “.. ومغرد : ” تصرف طفولي “
نواف السالم(صدى):

استاء عدد كبير من المغردين عبر ” تويتر ” من ردة فعل اللاعب إبراهيم غالب، بعدما استبدله المدير الفني لفريقه النصر، حيث خرج اللاعب من الملعب غاضباً بصورة غريبة وقام بالاعتراض على قرار استبداله بصورة أثارت استياء مشاهدي الفيديو .

وقال الكاتب الرياضي أحمد الشمراني، على اللقطة التي ظهر فيها لاعب النصر إبراهيم غالب ، وهو يعترض على استبداله في مباراة فريقه أمام الاتفاق.

وكتب الشمراني عبر صفحته الرسمية على تويتر: ” هذه اللقطة..تحكي واقع النصر! ” .

وعلق أحد المغردين على هذه اللقطة بقوله : “ايش هذا التصرف الطفولي! ” .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 9 ساعات

الفريق كله قواطي

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 5 ساعات

ايش هي اللقطه اللي اغضبتكم ؟

[ عدد التعليقات: 13261 ] نشر منذ 5 ساعات

يشوت في الكراسي زعلان من المدرب بس غريبه من غالب بيسوي مثل ورعان الطواقي

[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ 4 ساعات

ماله حق المدرب يطلع رونالدو كان غير النتيجه هههههههههههههههههههههه

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