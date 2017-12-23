رسالة قاسية من ” شمس الكويتية ” لـ أردوغان 

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الفنانة الكويتية شمس، الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بعدما هاجم دولة الإمارات العربية الشقيقة ، إثر تغريدة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد.

وقالت شمس في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : أردوغان أخرس أجدادك كانوا غزاة ولصوص وسرقوا ثروات الشعوب ولم يتركوا جدار عامر وكرهكم للعرب طبيعي بس حب العرب لكم وصرفهم أموال طائلة للسياحة في بلدكم العنصري المريض هو الي غير طبيعي “.

وأضافت : ” وأي حد يدافع عن العثمانيين من العرب هذا عبد ولديه حنين للعبودية ” .