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رسالة قاسية من ” شمس الكويتية ” لـ أردوغان 

رسالة قاسية من ” شمس الكويتية ” لـ أردوغان 
خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الفنانة الكويتية شمس، الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بعدما هاجم دولة الإمارات العربية الشقيقة ، إثر تغريدة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد.

وقالت شمس في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : أردوغان أخرس أجدادك كانوا غزاة ولصوص وسرقوا ثروات الشعوب ولم يتركوا جدار عامر وكرهكم للعرب طبيعي بس حب العرب لكم وصرفهم أموال طائلة للسياحة في بلدكم العنصري المريض هو الي غير طبيعي “.

وأضافت : ” وأي حد يدافع عن العثمانيين من العرب هذا عبد ولديه حنين للعبودية ” .


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 10 ساعات

كفو و نعم شموسه صح لسانك
وأضافت : ” وأي حد يدافع عن العثمانيين من العرب هذا عبد ولديه حنين للعبودية ” .
الحمد لله اني ما افكر ازور بلادهم ولا اصرف ريال واحد عندهم ولا اقبل اشغلهم عندي
واللي العن منهم الانجليز حرام صرف الاموال في بلادهم

[ عدد التعليقات: 1093 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يعينك يا اردوغان من لسان شمس السليط هذه لو تكلمت احلام رايح تنهيك ولو الشعيبي تخفيك للابد

[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 9 ساعات

عمرهم ماحبوا العرب .لأنهم لايرونا شي من وجهة نظرهم
حتى لو قالوا وتظاهروا بحبهم للعرب فهم كاذبون .

[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 9 ساعات

الترك مثل الفرس المجوس لايحبون العرب

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 7 ساعات

جاك العلم ياردوغان
هزولت

[ عدد التعليقات: 1869 ] نشر منذ 7 ساعات

الحين هو تكلم على مسئول اماراتي ,, فردت عليه ممثلة كويتية !!؟؟

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 5 ساعات

صح لسانك يا اخ ابو عمار ,, لاهنت ,,

[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 4 ساعات

خلاص يتوب ياشمس ماعاد يعودها الرحمه طيبه

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 4 ساعات

بالله شوفو من يتكلم
صحيح زمن الروبيضه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات

ياويل الدولة العثمانية من ملكة الليل والسرير

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 ساعات

تعبيرات سخيفة اذا تناجر المسلمين فيما بينهم وفتحوا لباب لأعدائهم يشمتون بهم فمثلك من حارب قيم الاسلام فكيف تنهقين دفاعا عنصريا
(قولي خيرا او اصمتي)

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا زمن الرويبضه
حينما تأتي هذه القينه ( المغنيه ) وأمثالها
لتتكلم وتتهجم على رئيس دولة إسلامية
من أنت أيتها النكره بجانب العظماء
لا يحق لك ولأمثالك أن تتلفظي بإسمه
حتى لاتلوثيه ..
تبا للجهل وأهله الحمقى والمغفلين ..
أنت مجرد مطبلة مهرجه تريدين أن تتسلقي
الجدار ..
لتصلي إلى مستوى القادة الكبار ..
هههه لا تتعبي حالك
فمكانك إلى مزبلة التاريخ . .
هؤلاء الذين تقولين عليهم أنهم لصوص
هم من حفظ للعالم الإسلامي كيانه
لأكثر من ستمائة عام ..
هل تعرفين ماذا يعني هذا الكلام
أشك في ذلك ..
لأنك مجرد مطبلة مهرجه .

[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 2 ساعتين

شمس احسنتي كلامك كشف الاخونجيه. اهلكهم الله.

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 25 دقيقة

ابو خالد روح حرر عقلك وأسأل اجدادك واقراء تاريخهم مع الأتراك يوم ابادو العرب في الجنوب. انت مسكين اذا هذه المغنية رغم الفسق الي فيها تعرف خبث ومكر الإخوانية الي ترعاها حكومة تركيا والدليل دخول قواتها في قطر. انت متأثر بشعارات قردوغان ياحليلك الله يكمل عقلك بس

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