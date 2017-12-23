هذا الشرط لازم لحصول طلاب الجامعة على دعم ” حساب المواطن ” !

حمود العنزي(صدى):

كشفت خدمة العملاء الخاصة بحساب المواطن عبر ” تويتر ” عن عدة شروط للسماح للطلاب الجامعيين بالحصول على الدعم النقدي مستقلًا، إلى جانب منح حق المستفيدين الاعتراض على الأهلية، وذلك اعتبارًا من مساء أمس الجمعة.

وجاء إرفاق مستند إدارة الجامعة، كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي للطلاب.