هذا الشرط لازم لحصول طلاب الجامعة على دعم ” حساب المواطن ” !
كشفت خدمة العملاء الخاصة بحساب المواطن عبر ” تويتر ” عن عدة شروط للسماح للطلاب الجامعيين بالحصول على الدعم النقدي مستقلًا، إلى جانب منح حق المستفيدين الاعتراض على الأهلية، وذلك اعتبارًا من مساء أمس الجمعة.
وجاء إرفاق مستند إدارة الجامعة، كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي للطلاب.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
الحمد لله على كل حال
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 5 ساعات
لايكون قصدهم بطاقة الجامعه اصلهم يحبون يتفلسفون
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 1 ساعة
أي مستندات يقصد اكثر من الرقم الأكاديمي للطالب ورقم سجل الطالب المدني 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
alfahd42[ عدد التعليقات: 13261 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يعينهم