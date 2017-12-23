سفير المملكة في إندونيسيا: ” في الذكرى الثالثة لتولي الملك سلمان نتبوأ أعلى المراكز في جميع المجالات “

جاكرتا(صدى):

قال سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، إن الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، مقاليد الحكم تحل علينا والمملكة العربية السعودية تتبوأ اعلى المراكز في جميع المجالات وعلى الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف السفير الشعيبي أن ما تعيشه المملكة العربية السعودية من قوة سياسية واقتصادية جعلتها مرجعية دولية في اتخاذ العديد من القرارات الدولية وعامل مؤثر في حل معظم القضايا المصيرية ذات الاهتمام المشترك مشيرا إلى أنه ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن يرحمه الله ومرورا بأبنائه البررة ووصولا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهدت المملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا في كافة المجالات، فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في شهر ربيع الآخر لعام 1436هـ شهدت المملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا في وقت قياسي ابهر الجميع .

وبين السفير الشعيبي أن ما حملته الميزانية وهي الأكبر في تاريخ المملكة من خير لأبناء الشعب السعودي لهو دليل على توجه الدولة يحفظها الله للتنمية والاستثمار والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطن وأن رؤية 2030 بدأت تجني ثمارها وسوف تأُتي أُكُلَها في القريب العاجل إن شاء الله لينعم إبناء هذا الوطن الغالي بالأمن والرفاهية

وقال الشعيبي أن من بوادر الخير والبركة لهذه الميزانية هو إقرار إيداع مبالغ المستحقين في حساب المواطن للمواطنين المستحقين والذين سبق وأن استوفوا شروط الحساب يأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن السعودي ومساعدته على القيام بواجباته العائلية والتزاماته اليومية .

وتابع الشعيبي: وبصفتي سفيرا لخادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا احببت ان أستذكرواياكم بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة ، الزيارة الكريمة والميمونة زيارة الخير التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله للجمهورية الإندونيسية مطلع 2017 هذه الزيارة حملت في طياتها أبعادا كثيرة حملت بشرى لهذه البلاد عبر توقيع 11 اتفاقية شملت كافة نواحي الحياة في مجالات الصناعة والتجارة والبترول والطاقة وتوقيع تعاون في المجالات العلمية والصحية والسياحية.

وأوضح أن الاتفاق الذي أبرم بين شركتي أرامكو السعودية ومصفاة (تشيلاتشاب) جنوب جزيرة جاوه، يعد الأبرز ناهيك عن الاتفاقيات الأمنية والتدريبة وتوقيع اتفاقية أعادة العمالة المنزلية مؤخر وكذلك ما نتج عن هذه الزيارة من توافد العديد من المسؤولين السعوديين ورجال الاعمال افتتحت خلالها المشاريع ووقعت بعض العقود بين الجانبين الاندونيسي والسعودي وكانت أولى بشائر الخير وبموافقة سامية كريمة، وفي خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإندونيسية، تلك المشاريع التي أنجزت ما بين تدشين وافتتاح وترسيه للعديد من الفعاليات في مدن وقرى ومحافظات إندونيسيا مثل مدينة سروابايا ، ميدان ، مكسر ومحافظة سلاويسي الجنوبية شملت جامعات وكليات ومعاهد لتعليم اللغة العربية كما تم تدشين مشروع مبنى الأنشطة الطلابية بمنطقة رامبوتان .

وقال الشعيبي أنه وحتى هذه اللحظة مازالت بشائر تلك الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله تلقي بضلالها الطيبة على هذا الشعب الكريم الشعب الاندونيسي الذي نكن له الاحترام والتقدير داعيا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.