” حساب المواطن ” يكشف تفاصيل جديدة عن المبلغ الشهري للمستحقين

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج “حساب المواطن” عن شمول المبلغ الشهري المودع في حسابات المستحقين لثلاثة مكونات ستتأثر بتصحيح الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبيّن مدير البرنامج المهندس علي الراجحي، أن المبلغ المودع في حسابات المستحقين يشمل مكونات فرق الأسعار بعد تصحيح أسعار الطاقة والكهرباء والوقود، وكذلك ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق مطلع الشهر المقبل.

وأوضح الراجحي وفقاً لما أوردت “الاقتصادية”، أن المبلغ يتضمن أيضاً الأثر غير المباشر والمتعلق برفع القطاع الخاص للأسعار؛ بسبب الضرائب ورفع أسعار بعض الخدمات، مشيراً إلى أن قيمة الصرف الإجمالية ستتغير في الدفعة الثانية حسب زيادة أعداد المستحقين.

ولفت إلى أن صرف الدفعات التالية سيكون في العاشر من كل شهر ميلادي شريطة عدم توافق ذلك الموعد مع يوم جمعة أو سبت، بحيث سيتم إيداع المبالغ في حال موافقته يوم جمعة قبلها بيوم، وإيداعه بعدها بيوم في حال موافقته يوم سبت.