” حساب المواطن ” يكشف تفاصيل جديدة عن المبلغ الشهري للمستحقين
كشف برنامج “حساب المواطن” عن شمول المبلغ الشهري المودع في حسابات المستحقين لثلاثة مكونات ستتأثر بتصحيح الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وبيّن مدير البرنامج المهندس علي الراجحي، أن المبلغ المودع في حسابات المستحقين يشمل مكونات فرق الأسعار بعد تصحيح أسعار الطاقة والكهرباء والوقود، وكذلك ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق مطلع الشهر المقبل.
وأوضح الراجحي وفقاً لما أوردت “الاقتصادية”، أن المبلغ يتضمن أيضاً الأثر غير المباشر والمتعلق برفع القطاع الخاص للأسعار؛ بسبب الضرائب ورفع أسعار بعض الخدمات، مشيراً إلى أن قيمة الصرف الإجمالية ستتغير في الدفعة الثانية حسب زيادة أعداد المستحقين.
ولفت إلى أن صرف الدفعات التالية سيكون في العاشر من كل شهر ميلادي شريطة عدم توافق ذلك الموعد مع يوم جمعة أو سبت، بحيث سيتم إيداع المبالغ في حال موافقته يوم جمعة قبلها بيوم، وإيداعه بعدها بيوم في حال موافقته يوم سبت.
الحربي[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 11 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، خلاص ملينا من كثر تصريحاتكم يا مسؤولين حساب المواطن، أبشركم تم التخدير
بنجاح بنسبة 100% ، لا وحتى بعض المرات يتكرر التصريح الإعلامي أكثر من مرة باليوم مع
تضارب بالمعلومات مرة ننفي ومرة نؤكد ، أثقلوا شوي يمال اللي 🤐🤐🤐😂😂😂
✍🏻✍🏻✍🏻بعض الناس للأسف يبغى يسوي من (( الحبة )) ⬅️⬅️⬅️(( قبة )).✍🏻✍🏻✍🏻.
مع وافر المحبة .
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 10 ساعات
يا ليتكم تخصمون من الرواتب 300 ريال او حتى 500 ريال وتفكونا من حساب المواطن والقيمه المضافه وارتفاع الكهرباء والماء والبنزين لان المواطن الفقير او الطبقه المتوسطه هو الخسران
بصراحه المفروض يكون كل الاضافات على اصحاب الدخل الاضافي غير الراتب يعني اللي عنده تجاره او شركه او مقاولات تحاسبه الحكومه وتفرض على قيمة مضافه بنسبة 10% من الدخل الشهري ويعفى منها اصحاب الراتب فقط
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1093 ] نشر منذ 10 ساعات
بعض الزوجات هدهم الله تناحل وتشاكس زوجها وتريد نصيبها من حساب المواطن يابنت الحلال المبلغ كلها اقل من 1000 ريال للاسرة الواحدة يسدد فيها زوجك فوتير الكهرباء والماء والوقود مابقي شئ منها ويزيد عليها من راتبه يكون في علمك خاصة بعد القيمة المضافة
القرشي[ عدد التعليقات: 2086 ] نشر منذ 9 ساعات
بيّن مدير البرنامج المهندس علي الراجحي، أن المبلغ المودع في حسابات
المستحقين يشمل مكونات فرق الأسعار بعد تصحيح أسعار الطاقة والكهرباء
والوقود، وكذلك ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق مطلع الشهر المقبل.
واضاف الراجحي أيضآ أن المبلغ يتضمن أيضاً الأثر غير المباشر والمتعلق
برفع القطاع الخاص للأسعار؛ بسبب الضرائب ورفع أسعار بعض الخدمات،
مشيراً إلى أن قيمة الصرف الإجمالية ستتغير في الدفعة الثانية حسب زيادة
أعداد المستحقين. . . أنتهى .
المهندس الراجحي قصده يقول : يا مواطن الــ 300 ريال هاذي إللي دعمناك فيها هي للفروقات إللي
رايحة تطرأ على زيادة أسعار :
الطاقة والكهرباء والبنزين وضريبة القيمة المضافة و الأثر غير المباشر والمتعلق برفع القطاع الخاص
للأسعار؛ بسبب الضرائب ورفع أسعار بعض الخدمات .
طيب يا حضرة المهندس بحسبة بسيطة جدآ وسريعة فروقات جميع ماذكرته أعلاة لشخص واحد فقط
لن تقل عن 1200 ريال كحد أدنى ونعتبره في حالة تقشف إذآ ماذا ستفعل ألأسرة الصغيرة عندما تصل
فروقاتها إلى ما يقارب من 3000 ريال ؟
الأن فقط أتأكدت بأن إستقالة المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على حساب المواطن ( سابقآ )
لم يكن من أجل إنتقاله لعمل آخر وإنما لإعتراضه على هاذي الحسبة الظالمة والغير منطقية .
هاذي الحسبة ستتسبب في كوارث إجتماعية .
نصيحتي : اما تعديلها بما يتناسب مع الأرقام الحقيقية لما سيتحمله المواطن أو إلغاء هذا الحساب
نهائيآ وإعادة جميع الأمور لحالتها السابقة وتجميد أي قرار لرفع الأسعار او فرض أي ضرائب حتى تعاد
دراسة المشروع دراسة وافية وحقيقية مع مراعاة جميع ظروف شرائح المجتمع .
ابن المدينه[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 8 ساعات
سبحان الله و بحمدة سبحان الله العظيم … يا ناس الارزاق بيد الله اتكلوا على الله حق اتكاله ..
رعد ***[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 5 ساعات
حساب المواطن لايكفى الحاجة