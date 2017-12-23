  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ​” مجلس الأمن ” يدين إطلاق الحوثيين صاروخاً على الرياض.. ويحذر من تهديد أمن المملكة‎

​” مجلس الأمن ” يدين إطلاق الحوثيين صاروخاً على الرياض.. ويحذر من تهديد أمن المملكة‎

​” مجلس الأمن ” يدين إطلاق الحوثيين صاروخاً على الرياض.. ويحذر من تهديد أمن المملكة‎
واشنطن(صدى):

أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً صحفياً أدان فيه بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض .

وحذر مجلس الأمن في بيانه، الميليشيات الحوثية من الاستمرار في تهديد أمن المملكة ودول الجوار .

يشار إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد اعترضت مؤخراً صاروخاً بالیستياً أطلق من داخل الأراضي الیمنیة باتجاه مناطق سكنیة في منطقة الرياض، حيث نجحت في تدمیره جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 9 ساعات

وما الفائدة من الادانة اذا لم يباشروا صلاحياتهم كمجلس امن دولي… وكا امم متحدة

[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 8 ساعات

احذر من عدوك مره واحذر من الامم الخائنة ومجلس الخداع الف مره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *