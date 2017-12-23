” مجلس الأمن ” يدين إطلاق الحوثيين صاروخاً على الرياض.. ويحذر من تهديد أمن المملكة
أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً صحفياً أدان فيه بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض .
وحذر مجلس الأمن في بيانه، الميليشيات الحوثية من الاستمرار في تهديد أمن المملكة ودول الجوار .
يشار إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد اعترضت مؤخراً صاروخاً بالیستياً أطلق من داخل الأراضي الیمنیة باتجاه مناطق سكنیة في منطقة الرياض، حيث نجحت في تدمیره جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 9 ساعات
وما الفائدة من الادانة اذا لم يباشروا صلاحياتهم كمجلس امن دولي… وكا امم متحدة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 8 ساعات
احذر من عدوك مره واحذر من الامم الخائنة ومجلس الخداع الف مره