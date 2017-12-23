تعليم الشرقية يطلق جائزة عبدالله فؤاد للعام الدراسي الجديد

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بمركز التميز جائزة عبدالله فؤاد لتعزيز القيم في دورتها الثانية للعام الدراسي 1438/ 1439هـ .

وتهدف الجائزة إلى ترسيخ القيم التربوية لدى الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والأسر وتعزز الانتماء للدين والوطن وفق المنهج الإسلامي الوسط ليكونوا أعضاءً فاعلين وبنائين في مجتمعهم، وترتقي بالعملية التربوية والتعليمية للمدرسة لتمارس دورها المنشود في بناء أجيال المستقبل المشرق.

وتتمثل رؤية الجائزة الريادة في ترسيخ القيم التربوية في التعليم برسالة نهجها الارتقاء بالقيم التربوية من خلال البرامج والأنشطة وتهيئة الفرص للتنافس والتعاون الإيجابي والإسهام في بناء مجتمع تعليمي تربوي متميز، وبذلك تكون الجائزة قد اسهمت في بناء مجتمع تعليمي تربوي متميز.