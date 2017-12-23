بالصور.. الملحقية الثقافية في فرنسا تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

نظمت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية فرنسا أمس فعاليات عن اللغة العربية، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وافتتحت الندوة التي شارك فيها نخبة من الأكاديميين المختصين في عدد من الدول العربية وفرنسا، بكلمة ترحيبية من الملحق الثقافي الدكتور عبدالله بن فهد الثنيان.

وسلطت الجلسة الأولى للفعالية الضوءَ على ثلاثة موضوعات مهمة عن اللغة العربية هي ” تعليم اللغة العربية في الجامعات الفرنسية” و”أسلافنا العرب : ما تدين به لغتنا (الفرنسية ) لهم” و ” اللغة العربية والترجمة المتخصصة : آفاق وتحديات ” . .