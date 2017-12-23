” فروسية الجبيل ” تقيم سباقها الخامس

نواف السالم(صدى):

أقام ميدان الفروسية في الجبيل الصناعية أمس الجمعة ، السباق الخامس للموسم الحالي ١٤٣٩هـ، وذلك على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود.

وكانت نتائج السباقات على النحو الآتي:

في الشوط الأول “لم تربح” بمسافة 1600 م فاز الجواد “كادحه” للمالك بدر المطيري، وفاز بالشوط الثاني “ربحت ١ سباق فأكثر” مسافة 1600 م الجواد “روابي هجر” للمالك خليف الشمري، فيما فاز بالشوط الثالث “مفتوح أفراس 3 سنوات فأكثر” مسافة 1600 م الجواد “بختره” للمالك محمد آل حيدر ، كما فاز بالشوط الرابع “مفتوح حصن وأفراس 3 سنوات فأكثر” مسافة1600 م الجواد “نصر الدين” للمالك مذكر الشهراني ، وحل خامساً “مفتوح حصن وأفراس ‏3 سنوات ” مسافة 2000 م الجواد “نواشيب” ‏للمالك محمد آل ناصر .

وفي ختام السباق عبر مدير عام ميدان فروسية الجبيل راشد القحطاني عن شكرة وتقديره لكافة الفرق التطوعية التي ساهمت بالتنظيم والتصوير والإعداد من رجال كشافة ومصورين وإعلاميين ولجان عاملة ليظهر الحفل بشكل متكامل .