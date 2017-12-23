رئيس ” الخفجي ” : المشاريع البلدية تحظى بالدعم الكبير لتحقيق التنمية

علي العنزي (صدى):

رفع رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة، واصفا ما شهدته وتشهده بلادنا الغالية من إنجازات ومنجزات متواصلة وتقدم ونمو وازدهار في عهده على كافة الأصعدة والمستويات وفي جميع المجالات، مدعاة للفخر والاعتزاز والمفاخرة عند أبناء هذا الوطن الشامخ .

ونوه المهندس الحميداني إلى أن ما تحقق في المجال البلدي من إنجازات كبيرة ومشاريع عملاقة في جميع الخدمات البلدية المقدمة لأبناء هذا الوطن الغالي تعكس حرصه واهتمامه ــ حفظه الله ــ بأبناء شعبه مما خلق بين القائد وشعبه علاقة وفاء وحب وانتماء.

وأكد أن المشاريع البلدية بشكل عام ومشاريع محافظة الخفجي بشكل خاص تحظى كغيرها بالدعم الكبير لتحقيق التنمية وتوصيل الخدمات لجميع أجزاء هذا الوطن، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجعلهما ذخرا وسندا للإسلام والمسلمين وأن يحفظ الله مملكتنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.