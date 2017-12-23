مدرب الأخضر يستدعي هتان باهبري

نواف السالم(صدى):

استدعى مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم كرونوسلاف يورسيتش لاعب نادي الشباب هتان باهبري للمشاركة مع الأخضر في دورة كأس الخليج العربي الـ23 لكرة القدم بعد إصابة هزاع الهزاع ، تحسبًا لإمكانية استبعاده نتيجة الكشف الطبي الذي سيجريه اللاعب صباح اليوم السبت.

وسيجري الهزاع أشعة بالرنين المغناطيسي لتشخيص إصابته التي تعرض لها خلال لقاء المنتخبين السعودي والكويتي اليوم في افتتاح خليجي 23 وانتهت لمصلحة الأخضر 2-1 ، حيث ‏وجه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بعلاج اللاعب في أي مركز متخصص في العالم وستشمله مكافآت الفوز خلال مباريات البطولة. ‏