عبدالرحمن بن مساعد لـ أردوغان : ” سفارة الإمارات قد تعرف الناس بـ فخر الدين باشا “

نايف السالم(صدى):

سخر عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس نادي الهلال السعودي السابق، من تغيير الحكومة التركية لاسم الشارع الموجودة به السفارة الإماراتية في أنقرة إلى “فخر الدين باشا”، بعد الأزمة الأخيرة بين أنقرة وأبو ظبي.

وغرد بن مساعد قائلا: ” لو سألت في تركيا عن الشارع لقال لك الذي فيه السفارة الإماراتية.. وجود السفارة الإماراتية فرصة ليشتهر فخر الدين باشا “.