عبدالرحمن بن مساعد لـ أردوغان : ” سفارة الإمارات قد تعرف الناس بـ فخر الدين باشا “
سخر عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس نادي الهلال السعودي السابق، من تغيير الحكومة التركية لاسم الشارع الموجودة به السفارة الإماراتية في أنقرة إلى “فخر الدين باشا”، بعد الأزمة الأخيرة بين أنقرة وأبو ظبي.
وغرد بن مساعد قائلا: ” لو سألت في تركيا عن الشارع لقال لك الذي فيه السفارة الإماراتية.. وجود السفارة الإماراتية فرصة ليشتهر فخر الدين باشا “.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 11 ساعة
فخر الدين باشا مجرم وحرامي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 10 ساعات
فخر الدين باشا
وسعود بن رشيد
صورتهم منتشرة فتويتر🤔
مقلب[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 8 ساعات
كلنا عبدالله بن زايد وارفع يدي واضرب تحية لكل شعب الامارات الشقيق
مشهور[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 8 ساعات
الحقيقة الكويت والامارات محد يسلم من لسانهم الله يهديهم ماخلوا احد بحاله والمشكله اذا وقع الفاس بالراس رجعوا للسعودية هههه
عادل[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 8 ساعات
الحقائق الاتراك قتلوا ببلدنا وهجروا الاسر واغتصبوا ويجب ان ندرس اولادنا الثار من اقذر شعوب الارض والدليل مكروهين بافريقيا واوروبا واسيا ومعروفين الهمجيه الاتراك رعاع الارض ويجب الحذر من ينشر بالسناب السياحه والشراء شقق بتركيا وهذه البلد من 40 سنه 22 انقلاب ولا يهمكم ال6 سنوات الاخيره لان الاستثمارات رفعتهم شوي وضربهم اقتصاديا وسياحيا يرجعوا 30 سنه وراء وتذكروا كلامي هذا والدليل سقوط عملتهم من سنه ونصف وسوف تنزل ان شاء الله
نورة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 ساعات
ماصدقو تركيا جنه ياهم ناس طيبن اقرو حديث المستورد القرشي عن الروم وشوفو صفاتهم
علي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 4 ساعات
تعبيرات سخيفة اذا تناجر المسلمين فيما بينهم وفتحوا لباب لأعدائهم يشمتون بهم
(قل خيرا او اصمت)