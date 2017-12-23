الجهات الكويتية تمنع دخول المشجعين السعوديين إلى أرض الملعب 

رفضت الجهات الكويتية، أمس الجمعة دخول المشجعين السعوديين إلى أرض الملعب، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخب الوطني والمنتخب الكويتي في افتتاح كأس الخليج.

وكان المنتخب السعودي تغلب على نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف وحيد بافتتاح النسخة 23 من كأس الخليج، والتي تستضيفها الكويت، وذلك إثر رفع الحظر عن الكرة الكويتية بعد إيقافها لأكثر من عامين.

وعلى أرضية ملعب جابر الأحمد الصباح، احتشدت الجماهير الكويتية بكثرة للاحتفال بعودة النشاط الكروي إلى البلاد وأقيم حفل افتتاح شارك فيه عدد من نجوم الفن في الكويت.