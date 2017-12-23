الجهات الكويتية تمنع دخول المشجعين السعوديين إلى أرض الملعب 

رفضت الجهات الكويتية، أمس الجمعة دخول المشجعين السعوديين إلى أرض الملعب، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخب الوطني والمنتخب الكويتي في افتتاح كأس الخليج.
وكان المنتخب السعودي تغلب على نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف وحيد بافتتاح النسخة 23 من كأس الخليج، والتي تستضيفها الكويت، وذلك إثر رفع الحظر عن الكرة الكويتية بعد إيقافها لأكثر من عامين.
وعلى أرضية ملعب جابر الأحمد الصباح، احتشدت الجماهير الكويتية بكثرة للاحتفال بعودة النشاط الكروي إلى البلاد وأقيم حفل افتتاح شارك فيه عدد من نجوم الفن في الكويت.
توق[ عدد التعليقات: 13682 ] نشر منذ 14 ساعة
كيف رفضت
واللي كانو يشجعون المنتخب بالمباراة مين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 13 ساعة
طيب وش السبب🤔
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2077 ] نشر منذ 12 ساعة
اعتقد كانت هناك بوابات خاصة امشجعين السعودية ومدرجات معينه وامتلت هذي الاماكن وكان واجب على رجال الامن التنظيم حتى لا تصير هناك مشاكل واحداث هم في غناء عنها
عبدالرحمن الناصر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 11 ساعة
اعتقد انهم دخلوا جميعاً
والأوامر تنظيمية فقط فلا نحمل الأمور أكبر مما هي عليه
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 11 ساعة
ليست هذه اول مره يمنعون المشجعين من الدخول
اذكر في عام 74 م منعوهم بحجة نفاد التذاكر
لكن ولله الحمد هزم منتخبهم
نورة[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 5 ساعات
🙂دخلو الفانشيسطا وخلو عيال الرجال برا كش عليكم يالكويتيين
الواقع[ عدد التعليقات: 5569 ] نشر منذ 5 ساعات
احترام النظام الخاص بالبلد يعتبر من رقي أخلاق الوافدين عليه وثقافتهم المتحضرة
حمودي[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 4 ساعات
الكويتين لازالوا تحت ضل الله ثم تحت ضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
والكويتين الا الآن لايقدرون الشعب السعودي مع انهم يا كلون من خير السعودية ويتواجدون بكثره بمحافظة حفر الباطن ولازم يمنعونعم من دخول السعودية لا انهم يستحقرون شبابنا ولا يتعبرون لهم اي قيمه فى دويلتهم الكويت
ونناشد ولاة الأمر بانهم يمنعون الكويتيين الا بالأسبوع مره بالشهر من دخول السعودية ودامت مملكتنا الغالية بخير وحفظ الله مليكنا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رائد[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 3 ساعات
لا تكبرون السالفة و تصيرون فوضاوين
أكيد السالفة سوء تنظيم
ابوريناد[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 ساعات
تبحثون عن اثارة !! امور تنظيمية لا اقل ولا اكثر .
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخبار ابو ورق عنب
ماعاد يوصل طلبات
ههههههههههه
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 2 ساعتين
اغلب العرب والخليجين مافيهم خير وحاقد على السعودية رغم مواقفها المشرفه مع الجميع
مانقول الا ان اكرمت الكريم ملكته …….
وعليكم بالشطر الباقي
عاشت بلادي 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
مغرد[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 11 دقيقة
الكويت الغلب ايرانيين حا قدين كلاب وين صدام يربيهم
استغفرالله[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 8 دقائق
هذا أندل فانما يدل على الحقد ونكران المعروف نسو عام ١٤١١ يوم الشعب السعودي وساهم بنفسه ماله وعياله