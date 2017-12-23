تايكوندو الشباب والوحدة أبطالاً لمناطق المملكة

محمد السعران(صدى):

أقيمت وعلى صالة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء منافسات بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للتايكوندو للشباب والدرجة الأولى بمشاركة 18 نادياً من نخبة أندية المملكة .

فقد حقق لقب البطولة في درجة الشباب نادي الشباب فيما جاء نادي أبها ثانيا ونادي الهلال ثالثاً ونادي حراء رابعاً ، أما في الدرجة الأولى حقق لقب البطولة نادي الوحدة وجاء غريمه نادي الشباب في المركز الثاني ونادي أبها ثالثاً ونادي الترجي رابعاً ، وقد حصد نادي الوحدة لقب الفريق المثالي ولاعب نادي جدة خالد داود أفضل لاعب في البطولة .

وامتدح رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران المستوى الفني العالي الذي ظهر في البطولة خاصة في الأدوار التمهيدية حيث أوقعت القرعة نجوم الأندية في منافسة مبكرة في ظل تواجد طاقم إدارة المنتخبات بالاتحاد ضمن جولتهم على مناطق المملكة بقيادة المدير الفني للمنتخب السعودي للتايكوندو عزيز أشرقي وفهد الدويسان ومحمد القحطاني والمنسق عبدالمحسن المعمر وأشاد ” السعران ” بجهود مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الأحساء ممثلاً بمندوب اللعبة أحمد الدبل الذي لم يدخر جهداً في إنجاح البطولة .