بالصور.. هيئة الترفيه تقيم الأمسية الشعرية لليوم الوطني الإماراتي

محمد السعران .. بدر الحارثي(صدى):

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة أقيمت الأمسية الشعرية المقامة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بفعالية أمسيات المملكة بقاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وانطلقت الأمسية حيث بدأ الإعلامي محمد الشهري والإعلامي الإماراتي حسين العامري بتقديم الأمسية بشكر الهيئة العامة للترفيه على إقامة الأمسية والقى الإعلامي حسين العامري قصيدة شعرية تحكي واقع العلاقات بين السعودية والإمارات لاقت ترحيب الحضور.

واستهلت بعد ذلك الأمسيات بالشاعر الإماراتي ماجد الخاطري الذي بدأ بقصيدة وطنية وتنوع بعد ذلك في قصائده ما بين مدح وغزل واختتم قصائده بقصيدة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسط تفاعل الجمهور.

ثم تلاه الشاعر الإماراتي علي الخوار قصائده بالترحيب بالحضور عبر قصيدة ترحيبيه وبقصيدة شات وكرك والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور وتنوع في القصائد وبالأخص قصيدة بعنوان (قول لقطر) التي تطرق فيها الشاعر للأزمة الخليجية الحالية.

بعدها تم تقديم الشاعر خالد المريخي الذي قوبل بعاصفة من الترحيب من الحضور وقدم قصائد وطنية وكذلك قصيدة لنادي الهلال وقصائد غزلية انهى بها الأمسية السادسة من أمسيات المملكة.