” الجربا ” : ذكرى البيعة الثالثة بالمملكة.. حزم وتطور مستمر

سعيد العجل(صدى):

أكد الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، أن الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مقاليد الحكم وبيعته قائداً لهذه البلاد، تأتي والوطن يسير بثقة وأمان ورقي، وفق الاستراتيجيات التي يرسمها خادم الحرمين الشريفين، وينفذها بكل اقتدار، ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لتطبيق رؤيته الثاقبة.

وأضاف ” الجربا ” ، أن اليوم المملكة تشهد ولادة عهد جديد ملىء بالطموح والأفكار الواعدة حتى نرقي بهذه البلاد الغالية عاليا، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة لخادم الحرمين الشريفين، حيث شهدت المملكة خلال الفترة الماضية حراكا غير مسبق على مختلف الأصعدة.