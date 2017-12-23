ليلى عبدالله تفاجئ جمهورها بعقد قرانها
فاجأت الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله جمهورها بعد إعلان عقد قرانها أمس الجمعة على الفنان الكويتي عبدالله عباس ، بعد كشف خطبتهما بأيام قليلة ، لتذهل معجبيها بصورها على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” .
وبادر جمهور الفنانة بالتهنئة والدعوات عبر التعليقات على الصورة وسط فرحة عارمة شاركها المتابعين مع الفنانة وعائلتها .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يوفقها ان شاء الله
توق[ عدد التعليقات: 13682 ] نشر منذ 15 ساعة
ههههههه وش ذا كذا العرسان يتصورون
طاقيه محليه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 ساعة
الدينار مفعوله عجيب ياليلى
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 10 ساعات
الله لايوفقش يؤم اخترتي 😂😂😂😌