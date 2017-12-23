ليلى عبدالله تفاجئ جمهورها بعقد قرانها

أماني الغامدي(صدى):

فاجأت الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله جمهورها بعد إعلان عقد قرانها أمس الجمعة على الفنان الكويتي عبدالله عباس ، بعد كشف خطبتهما بأيام قليلة ، لتذهل معجبيها بصورها على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” .

وبادر جمهور الفنانة بالتهنئة والدعوات عبر التعليقات على الصورة وسط فرحة عارمة شاركها المتابعين مع الفنانة وعائلتها .