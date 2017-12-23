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ليلى عبدالله تفاجئ جمهورها بعقد قرانها

ليلى عبدالله تفاجئ جمهورها بعقد قرانها
أماني الغامدي(صدى):

فاجأت الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله جمهورها بعد إعلان عقد قرانها أمس الجمعة على الفنان الكويتي عبدالله عباس ، بعد كشف خطبتهما بأيام قليلة ، لتذهل معجبيها بصورها على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” .

وبادر جمهور الفنانة بالتهنئة والدعوات عبر التعليقات على الصورة وسط فرحة عارمة شاركها المتابعين مع الفنانة وعائلتها .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13682 ] نشر منذ 15 ساعة

ههههههه وش ذا كذا العرسان يتصورون

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 ساعة

الدينار مفعوله عجيب ياليلى

[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 10 ساعات

الله لايوفقش يؤم اخترتي 😂😂😂😌

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