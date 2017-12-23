ردة فعل غاضبة من إبراهيم غالب بعد تبديله في مباراة الاتفاق

السبت 23
ديسمبر
كل مايحصل بسبب فيصل بن تركي سبب نكبات العالمي .
متى نرتاح منه ومن اختياراته وصفقاته التافهه مثله .
حسبي الله ونعم الوكيل وكفى
هذا يسمونه الاحتراف في السعودية ……………. حدكم ملعب كل حصى تلعب فيه يا ابراهيم غالب
لا بد من معاقبته من ناديه ومن الاتحاد السعودي وتغريمه
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طاقيه محليه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 ساعة
كل مايحصل بسبب فيصل بن تركي سبب نكبات العالمي .
متى نرتاح منه ومن اختياراته وصفقاته التافهه مثله .
حسبي الله ونعم الوكيل وكفى
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا يسمونه الاحتراف في السعودية ……………. حدكم ملعب كل حصى تلعب فيه يا ابراهيم غالب
لا بد من معاقبته من ناديه ومن الاتحاد السعودي وتغريمه