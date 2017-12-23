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  3. ردة فعل غاضبة من إبراهيم غالب بعد تبديله في مباراة الاتفاق

ردة فعل غاضبة من إبراهيم غالب بعد تبديله في مباراة الاتفاق




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 ساعة

كل مايحصل بسبب فيصل بن تركي سبب نكبات العالمي .
متى نرتاح منه ومن اختياراته وصفقاته التافهه مثله .
حسبي الله ونعم الوكيل وكفى

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 4 ساعات

هذا يسمونه الاحتراف في السعودية ……………. حدكم ملعب كل حصى تلعب فيه يا ابراهيم غالب

لا بد من معاقبته من ناديه ومن الاتحاد السعودي وتغريمه

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