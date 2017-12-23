كويتية تشجع المنتخب السعودي وردود افعال الجمهور الكويتي

السبت 23
ديسمبر
الأخير متحمس نفسي شفت وجهه بعد المباراة
😂😂😂😂😂😂😂😂
خمسه صفر يامعود
حنا اللي بنوديك يامهزوووم يازهيوي 😂😂
عطوني حسابه الي يقول خمسه برسله هديه ههههههههههههههههه
وطارت الخمسة ههههههههههاي
انا اشهد انك اخت رجال لافرق بين السعودي والكويتي والاماراتي وبحريني
بس الي يقول خمسة تراها قوية
الي تقول القلب سعودي
الله يسعدها
تقصدنا بس متردده خايفه من ردةفعل المذيع
أما المهايطي هذه الي يقول خمسه صفر
وبيرجعنا الرياض على سيارته
اقوله خذ لك فقس
مدري فكس
وأدهن به عدل يمعود
ولا تنسى ماتتغطى زين وحط راسك تحت المخده مو فوقها
وألف مبروك يالأخضر💚💚💚
خمسه مره وحده ههههههه لو لعبنا بلاساسي كان ١٠ صفر
خمسه ذي ضريبه حولها على الزكاه
والدخل ههههههه 🌴🌴🌴🌴🌴
الحمد الله على الفوز ياكويت يابو خمسه التمنى شيء والواقع شيء الله يعز السعوديه
هههههههههههههههههههههههه يتمنون لكن امانيهم تحطمت
مبروووكـ للأخضر
مبروك لمنتخبنا ولاكن فريق ضعيف جدا وسامح الله من شارك به
البطولة لن تكون من نصيبنا لان اللعيبه حتى من غير احتياط المنتخب ونصهم ما ندري من وين جايبينه
انا خوفي على سمعة البلد بكره نقابل منتخبات جاهزه وقوية والله يستر من النتائج
يا سلامي على اللي قلبها سعودي وتشجع الفريقين مجامله لزوجها الكويتي
اما وجهه البومه ام 4 صفر . 4 في ….. يالخايسه
ابو 5 صفر عود لدوانيه مع ربعه يمسح دموعه الخايسه ويتهم الحكم والجمهور مالت على وجهك العفن اكيد جذوره مجوسيه الحقير
وليه التعصب ذا شجع بلدك من حقك وقل اتمنى النتيجه كذا اما تعصب وحقد كنك بتهاوش مالها داعي
طيب تعال ودينا الرياض…هياط ادول 😂
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مؤدب[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 15 ساعة
الأخير متحمس نفسي شفت وجهه بعد المباراة
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 15 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂
خمسه صفر يامعود
حنا اللي بنوديك يامهزوووم يازهيوي 😂😂
الظامي[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 14 ساعة
عطوني حسابه الي يقول خمسه برسله هديه ههههههههههههههههه
سلطان الشيباني[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 14 ساعة
وطارت الخمسة ههههههههههاي
شيخين[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 14 ساعة
انا اشهد انك اخت رجال لافرق بين السعودي والكويتي والاماراتي وبحريني
شيخين[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 14 ساعة
بس الي يقول خمسة تراها قوية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 13 ساعة
الي تقول القلب سعودي
الله يسعدها
تقصدنا بس متردده خايفه من ردةفعل المذيع
أما المهايطي هذه الي يقول خمسه صفر
وبيرجعنا الرياض على سيارته
اقوله خذ لك فقس
مدري فكس
وأدهن به عدل يمعود
ولا تنسى ماتتغطى زين وحط راسك تحت المخده مو فوقها
وألف مبروك يالأخضر💚💚💚
موافق[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 11 ساعة
خمسه مره وحده ههههههه لو لعبنا بلاساسي كان ١٠ صفر
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 11 ساعة
خمسه ذي ضريبه حولها على الزكاه
والدخل ههههههه 🌴🌴🌴🌴🌴
ابو خالد[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 9 ساعات
الحمد الله على الفوز ياكويت يابو خمسه التمنى شيء والواقع شيء الله يعز السعوديه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههههههههههههههه يتمنون لكن امانيهم تحطمت
مبروووكـ للأخضر
alfahd42[ عدد التعليقات: 13261 ] نشر منذ 5 ساعات
مبروك لمنتخبنا ولاكن فريق ضعيف جدا وسامح الله من شارك به
البطولة لن تكون من نصيبنا لان اللعيبه حتى من غير احتياط المنتخب ونصهم ما ندري من وين جايبينه
انا خوفي على سمعة البلد بكره نقابل منتخبات جاهزه وقوية والله يستر من النتائج
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 5 ساعات
يا سلامي على اللي قلبها سعودي وتشجع الفريقين مجامله لزوجها الكويتي
اما وجهه البومه ام 4 صفر . 4 في ….. يالخايسه
ابو 5 صفر عود لدوانيه مع ربعه يمسح دموعه الخايسه ويتهم الحكم والجمهور مالت على وجهك العفن اكيد جذوره مجوسيه الحقير
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 4 ساعات
وليه التعصب ذا شجع بلدك من حقك وقل اتمنى النتيجه كذا اما تعصب وحقد كنك بتهاوش مالها داعي
Sam987[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب تعال ودينا الرياض…هياط ادول 😂