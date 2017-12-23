  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. صدى سبورت
  3. كويتية تشجع المنتخب السعودي وردود افعال الجمهور الكويتي

كويتية تشجع المنتخب السعودي وردود افعال الجمهور الكويتي




15 تعليق

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 15 ساعة

الأخير متحمس نفسي شفت وجهه بعد المباراة

[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 15 ساعة

😂😂😂😂😂😂😂😂
خمسه صفر يامعود
حنا اللي بنوديك يامهزوووم يازهيوي 😂😂

[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 14 ساعة

عطوني حسابه الي يقول خمسه برسله هديه ههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 14 ساعة

انا اشهد انك اخت رجال لافرق بين السعودي والكويتي والاماراتي وبحريني

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 14 ساعة

بس الي يقول خمسة تراها قوية

[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 13 ساعة

الي تقول القلب سعودي
الله يسعدها
تقصدنا بس متردده خايفه من ردةفعل المذيع
أما المهايطي هذه الي يقول خمسه صفر
وبيرجعنا الرياض على سيارته
اقوله خذ لك فقس
مدري فكس
وأدهن به عدل يمعود
ولا تنسى ماتتغطى زين وحط راسك تحت المخده مو فوقها
وألف مبروك يالأخضر💚💚💚

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 11 ساعة

خمسه مره وحده ههههههه لو لعبنا بلاساسي كان ١٠ صفر

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 9 ساعات

الحمد الله على الفوز ياكويت يابو خمسه التمنى شيء والواقع شيء الله يعز السعوديه

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههههههههههههههههههههه يتمنون لكن امانيهم تحطمت

مبروووكـ للأخضر

[ عدد التعليقات: 13261 ] نشر منذ 5 ساعات

مبروك لمنتخبنا ولاكن فريق ضعيف جدا وسامح الله من شارك به
البطولة لن تكون من نصيبنا لان اللعيبه حتى من غير احتياط المنتخب ونصهم ما ندري من وين جايبينه
انا خوفي على سمعة البلد بكره نقابل منتخبات جاهزه وقوية والله يستر من النتائج

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 5 ساعات

يا سلامي على اللي قلبها سعودي وتشجع الفريقين مجامله لزوجها الكويتي
اما وجهه البومه ام 4 صفر . 4 في ….. يالخايسه
ابو 5 صفر عود لدوانيه مع ربعه يمسح دموعه الخايسه ويتهم الحكم والجمهور مالت على وجهك العفن اكيد جذوره مجوسيه الحقير

[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 4 ساعات

وليه التعصب ذا شجع بلدك من حقك وقل اتمنى النتيجه كذا اما تعصب وحقد كنك بتهاوش مالها داعي

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 4 ساعات

طيب تعال ودينا الرياض…هياط ادول 😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *