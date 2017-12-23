شهد أول تحالف إسلامي.. عطاء ملك الحزم يتواصل بتنمية شاملة

سعيد العجل(صدى):

عبر المشرف على فرع جامعة الطائف بالخرمة ، وعميد كلية التربية والعلوم الدكتور علي بن مثيب السبيعي ، عن ثلاث سنوات عهد تميز بالحزم والعزم في تكوين أول تحالف إسلامي تعاوني؛ لحماية المصالح الإسلامية، وقهر العدوان الخارجي، وتعزيز مكانة الدولة؛ يتزامن معه إصلاح داخلي بكل معانيه ومعالمه؛ ومحاربة للفساد بكل أشكاله ومظاهره.

عهد التوازن السياسي الداخلي ” فلا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً، ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في محاربتنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال ” .

عهد ‏الإصلاحات الاقتصادية المدروسة، والكفاءة الإنفاقية، والمشاريع العملاقة، التي توجت بأكبر ميزانية في تاريخ الدولة، مصحوبةً بسياسة الابتعاد عن الاعتماد على النفط كوَسيلةً وحيدة للموارد المالية.

إنه عهد النظرة الثاقبة للأمور، والعمق الاستراتيجي للتعامل مع معطيات العصر الحديث، عهد الدولة الحديثة في عالم متسارع، منحة من الله – جل جلاله – للحرمين الشريفين؛ حيث وهب لهما حاكماً اجتمعت فيه خصال القائد الحكيم البارع، يسانده في أداء مهامه شاب طموح؛ يتحلى بصفات فريدة؛ أبهرت العالم بأسره، حتى أصبح حديث الشارع العالمي العربي والغربي؛ فاللهم ادم علينا هذه القيادة، وأطل في أعمارهم، وبارك لهم في أوقاتهم.