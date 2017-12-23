العثور على رفات هيكل بشري متحلل غرب رفحاء
عثرت الجهات الأمنية بالحدود الشمالية على هيكل لكائن بشري متحلل غرب رفحاء اليوم الجمعة ، بناءاً على بلاغ جاء لقوات الشرطة من راعي مواشي أفاد بعثوره على هيكل عظمي أثناء رعيه في إبل كفيلة .
ومن جانبه ، أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي ، أن الجهات المختصة توجهت على الفور لمباشرة البلاغ برفقة مختصي الأدلة الجنائية ، حيث اتضح وجود هيكل بشري متحلل من المتوقع أن يكون مر عليه فترة زمنية كبيرة .
ولفت ” العنزي ” إلى أن المختصين قاموا بتصوير الموقع ورفع الآثار لنقل الرفات إلى ثلاجة الموتى بمستشفى المحافظة لحين انتهاء الإجراءات والتعرف على لغز وجود الهيكل وهويته .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يرحمه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 9 ساعات
الدم مايضيع
المشكاة[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يغفر له…ويرحمه….
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله