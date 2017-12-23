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العثور على رفات هيكل بشري متحلل غرب رفحاء

العثور على رفات هيكل بشري متحلل غرب رفحاء
خالد الضبيبي(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بالحدود الشمالية على هيكل لكائن بشري متحلل غرب رفحاء اليوم الجمعة ، بناءاً على بلاغ جاء لقوات الشرطة من راعي مواشي أفاد بعثوره على هيكل عظمي أثناء رعيه في إبل كفيلة .

ومن جانبه ، أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي ، أن الجهات المختصة توجهت على الفور لمباشرة البلاغ برفقة مختصي الأدلة الجنائية ، حيث اتضح وجود هيكل بشري متحلل من المتوقع أن يكون مر عليه فترة زمنية كبيرة .

ولفت ” العنزي ” إلى أن المختصين قاموا بتصوير الموقع ورفع الآثار لنقل الرفات إلى ثلاجة الموتى بمستشفى المحافظة لحين انتهاء الإجراءات والتعرف على لغز وجود الهيكل وهويته .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات

الله يغفر له…ويرحمه….

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

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