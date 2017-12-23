العثور على رفات هيكل بشري متحلل غرب رفحاء

خالد الضبيبي(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بالحدود الشمالية على هيكل لكائن بشري متحلل غرب رفحاء اليوم الجمعة ، بناءاً على بلاغ جاء لقوات الشرطة من راعي مواشي أفاد بعثوره على هيكل عظمي أثناء رعيه في إبل كفيلة .

ومن جانبه ، أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي ، أن الجهات المختصة توجهت على الفور لمباشرة البلاغ برفقة مختصي الأدلة الجنائية ، حيث اتضح وجود هيكل بشري متحلل من المتوقع أن يكون مر عليه فترة زمنية كبيرة .

ولفت ” العنزي ” إلى أن المختصين قاموا بتصوير الموقع ورفع الآثار لنقل الرفات إلى ثلاجة الموتى بمستشفى المحافظة لحين انتهاء الإجراءات والتعرف على لغز وجود الهيكل وهويته .