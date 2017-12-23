بالصور.. ” أمانة المدينة ” تضبط عمالة تحضر أغذية فاسدة بقباء
تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة اليوم الجمعة من تنفيذ حملة تصحيحية جديدة ببلدية قباء ، في جولة تفقدية لبعض المنشآت والمحلات التجارية لرصد المخالفات .
وعثرت قوات الأمانة على منزل شعبي يقوم بتحضير الأطعمة لأحد المطاعم دون ترخيص ودون رعاية للاشتراطات الصحية المتعارف عليها ، مما أدى إلى إتلاف 320 كيلو من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلى إحالة العمالة المخالفة لوحدة الضبط وإغلاق الموقع .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 16 ساعة
حسبي الله على العماره اللي ما تخاف الله
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 16 ساعة
حسبي الله على العماره اللي ما تخاف الله
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 16 ساعة
حسبي الله على العمال اللي ما تخاف الله
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل..
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات
يجب استمرار مثل هذه الحملات…
للقضاء على هذه المخالفات….
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم