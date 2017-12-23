بالصور.. ” أمانة المدينة ” تضبط عمالة تحضر أغذية فاسدة بقباء

نايف السالم(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة اليوم الجمعة من تنفيذ حملة تصحيحية جديدة ببلدية قباء ، في جولة تفقدية لبعض المنشآت والمحلات التجارية لرصد المخالفات .

وعثرت قوات الأمانة على منزل شعبي يقوم بتحضير الأطعمة لأحد المطاعم دون ترخيص ودون رعاية للاشتراطات الصحية المتعارف عليها ، مما أدى إلى إتلاف 320 كيلو من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلى إحالة العمالة المخالفة لوحدة الضبط وإغلاق الموقع .