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  3. بالصور.. ” أمانة المدينة ” تضبط عمالة تحضر أغذية فاسدة بقباء

بالصور.. ” أمانة المدينة ” تضبط عمالة تحضر أغذية فاسدة بقباء

بالصور.. ” أمانة المدينة ” تضبط عمالة تحضر أغذية فاسدة بقباء
نايف السالم(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة اليوم الجمعة من تنفيذ حملة تصحيحية جديدة ببلدية قباء ، في جولة تفقدية لبعض المنشآت والمحلات التجارية لرصد المخالفات .

وعثرت قوات الأمانة على منزل شعبي يقوم بتحضير الأطعمة لأحد المطاعم دون ترخيص ودون رعاية للاشتراطات الصحية المتعارف عليها ، مما أدى إلى إتلاف 320 كيلو من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلى إحالة العمالة المخالفة لوحدة الضبط وإغلاق الموقع .

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات

حسبنا الله ونعم الوكيل..

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات

يجب استمرار مثل هذه الحملات…
للقضاء على هذه المخالفات….

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

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