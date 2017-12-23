زوجة ماكرون تفرض نفوذها وتوقف الاجتماعات الحساسة في الإليزية

باريس(صدى):

أفادت مصادر، اليوم الجمعة، أن بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي، تحرص على فرض أوقات الراحة على زوجها وحتى مستشاريه.

وتقوم ” بريجيت ” ، بمقاطعة الاجتماعات داخل الإليزيه إذا تجاوزت وقتًا متأخرًا من الليل، كما تشدد على منح إجازات طويلة لإيمانويل ماكرون ومجموعته المقربة.

وذكرت المصادر، أنه قبل بضعة أيام، فاجأت ” بريجيت ماكرون ” الساعة الثانية صباحًا الرئيس والمقربين منه في الدور الأول من القصر، وعلى طاولتهم الكثير من الملفات، وفي رمشة عين أوقفت الاجتماع بالقول: ” لقد تأخر الوقت كثيرًا، على كل واحد أن يعود إلى بيته ” .

وأضاف المصادر، أن ” بريجيت ” أصرت على منح إجازة لمستشاري رئيس الجمهورية، أسبوعًا كاملًا من الراحة بين عيد الميلاد والسنة الجديدة، فلن يكون هناك أي التزام في برنامج الرئيس والوزير الأول بين 24 و 31 ديسمبر .