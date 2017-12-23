  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. زوجة ماكرون تفرض نفوذها وتوقف الاجتماعات الحساسة في الإليزية

زوجة ماكرون تفرض نفوذها وتوقف الاجتماعات الحساسة في الإليزية

زوجة ماكرون تفرض نفوذها وتوقف الاجتماعات الحساسة في الإليزية
باريس(صدى):

أفادت مصادر، اليوم الجمعة، أن بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي، تحرص على فرض أوقات الراحة على زوجها وحتى مستشاريه.

وتقوم ” بريجيت ” ، بمقاطعة الاجتماعات داخل الإليزيه إذا تجاوزت وقتًا متأخرًا من الليل، كما تشدد على منح إجازات طويلة لإيمانويل ماكرون ومجموعته المقربة.

وذكرت المصادر، أنه قبل بضعة أيام، فاجأت ” بريجيت ماكرون ” الساعة الثانية صباحًا الرئيس والمقربين منه في الدور الأول من القصر، وعلى طاولتهم الكثير من الملفات، وفي رمشة عين أوقفت الاجتماع بالقول: ” لقد تأخر الوقت كثيرًا، على كل واحد أن يعود إلى بيته ” .

وأضاف المصادر، أن ” بريجيت ” أصرت على منح إجازة لمستشاري رئيس الجمهورية، أسبوعًا كاملًا من الراحة بين عيد الميلاد والسنة الجديدة، فلن يكون هناك أي التزام في برنامج الرئيس والوزير الأول بين 24 و 31 ديسمبر .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *