روسيا تفرض عقوبات رادعة على من يمارس القسوة مع الحيوانات
أصدر مجلس الدوما الروسي قانون جديد يدين من يقسو على الحيوانات ويصدر بحقهم عقابات رادعة قد تصل مدتها إلى ثلاثة أعوام ، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية كبيرة كتعويض تصل إلى 2000 دولار أمريكي ، وقد تصل العقوبات إلى العمل القسري .
ومن جهته ، حذر القانون من ممارسة التعذيب للحيوانات في وجود قاصرين حيث تزداد شدة العقوبة المفروضة على الجاني ، حيث تصل مدة الحبس جراء هذه الجريمة إلى خمس سنوات .
يذكر أنه جاءت هذه العقوبات الرادعة على خلفية ارتكاب عدد من الروسيين لحوادث قاسية في معاملة الحيوانات ، والتي كان أبرزها واقعة تعذيب القطط والكلاب والحمام الذي مارسته بعض الفتيان في مدينة خاباروفسك الروسية وهو ما دفع المحكمة لإصدار قرارات حبس لكل منهن .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 9 ساعات
حسبنا الله عليكم
والاطفال والنساء والشيوخ الي قتلتوهم فسوريا
والمدن والقرى الي دمرتوها مالها اي اعتبار
اللهم انتقم منهم