روسيا تفرض عقوبات رادعة على من يمارس القسوة مع الحيوانات

موسكو(صدى):

أصدر مجلس الدوما الروسي قانون جديد يدين من يقسو على الحيوانات ويصدر بحقهم عقابات رادعة قد تصل مدتها إلى ثلاثة أعوام ، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية كبيرة كتعويض تصل إلى 2000 دولار أمريكي ، وقد تصل العقوبات إلى العمل القسري .

ومن جهته ، حذر القانون من ممارسة التعذيب للحيوانات في وجود قاصرين حيث تزداد شدة العقوبة المفروضة على الجاني ، حيث تصل مدة الحبس جراء هذه الجريمة إلى خمس سنوات .

يذكر أنه جاءت هذه العقوبات الرادعة على خلفية ارتكاب عدد من الروسيين لحوادث قاسية في معاملة الحيوانات ، والتي كان أبرزها واقعة تعذيب القطط والكلاب والحمام الذي مارسته بعض الفتيان في مدينة خاباروفسك الروسية وهو ما دفع المحكمة لإصدار قرارات حبس لكل منهن .