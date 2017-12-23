بالصور.. ” وطن بلا مخالف ” تضبط مشغلي دراجات نارية بالثمامة
واصلت الأجهزة الأمنية بشرطة الرياض اليوم الجمعة حملاتها التفقدية الوطنية لتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، في حي الثمامة ببعض المنتزهات والمخيمات وأماكن مشغلي الدراجات النارية شمال شرق العاصمة .
وتمكنت قوات الأمن خلال الجولة من ضبط عدد من المخالفين من جنسيات مختلفة ، ممن لا توجد لديهم تصاريح رسمية لمزاولة الأنشطة ، وعدم مراعاتهم لمعايير وأنظمة السلامة التي يوجبها القانون .
ومن جانبها ، قامت الفرق الرقابية بحجز الدراجات النارية في المرور ، وأقدمت على إزالة مواقع محددة بمشاركة فرق أمانة الرياض وفقًا للأزظمة والتعليمات .
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات
قواكم الله…
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعطيكم العافيه ………….. نظفو البلد من هؤلاء المجرمين