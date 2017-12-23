بالوثائق.. وزير الرياضة الحوثي يختلس 333 ألف دولار

فهمي محمد(صدى):

أفادت وثائق رسمية مسربة عن اختلاس وزير الرياضة بحكومة الحوثيين حسن زيد مبالغ مالية كبيرة بالدولار، بحجة مغادرته العاصمة صنعاء ومشاركته في بطولة خليجي 23 المقامة حاليًا في الكويت، برفقة بعثة وزارية رسمية.

ووافق رئيس وزراء الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور على ميزانية مالية مخصصة لمشاركة منتخب اليمن في البطولة، تجاوزت كلفتها 300 ألف دولار -بحسب الوثيقة-، غير أن اللافت في الأمر هو تضمن الميزانية بنداً خاصاً بالوزير زيد وعدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة بصنعاء، بتكلفة إجمالية تبلغ 38 ألف دولار، وكأن زيد وبعثته الوزارية ستغادر فعلاً العاصمة صنعاء الى الكويت للمشاركة مع المنتخب.

كما أنه تم تخصيص مبلغ عشرة آلاف دولار من الـ38 ألف كنثريات وهدايا خاصة بالوزير الحوثي زيد.