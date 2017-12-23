بالوثائق.. وزير الرياضة الحوثي يختلس 333 ألف دولار
أفادت وثائق رسمية مسربة عن اختلاس وزير الرياضة بحكومة الحوثيين حسن زيد مبالغ مالية كبيرة بالدولار، بحجة مغادرته العاصمة صنعاء ومشاركته في بطولة خليجي 23 المقامة حاليًا في الكويت، برفقة بعثة وزارية رسمية.
ووافق رئيس وزراء الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور على ميزانية مالية مخصصة لمشاركة منتخب اليمن في البطولة، تجاوزت كلفتها 300 ألف دولار -بحسب الوثيقة-، غير أن اللافت في الأمر هو تضمن الميزانية بنداً خاصاً بالوزير زيد وعدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة بصنعاء، بتكلفة إجمالية تبلغ 38 ألف دولار، وكأن زيد وبعثته الوزارية ستغادر فعلاً العاصمة صنعاء الى الكويت للمشاركة مع المنتخب.
كما أنه تم تخصيص مبلغ عشرة آلاف دولار من الـ38 ألف كنثريات وهدايا خاصة بالوزير الحوثي زيد.
الحربي[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 15 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، نثريات وهدايا للوزير 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
نثريات نثريات 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
هذا هو الهدر المالي بعينه والبذخ والإسراف الذي تتبناه دول الخليج العربي
لمجرد رحلة بسيطة لاتتجاوز بضعة أيام لحضرة المسؤول الخليجي تصرف له ((نثريات ))بآلاف الدولارات
بينما المواطن (( يتناثر )) مخه في كل مكان بسبب الفقر الذي جلبه له هؤلاء المسؤولين وسرقوا خزينة الشعب
وفِي نهاية المطاف قد يمر هذا المواطن المغلوب على أمره أمام مطاعم (( النثريات))😂😂😂 ولسان حاله
يقول : كفاني أني مررت من هنا 😂😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة.