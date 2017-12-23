انتحار فتاة مصرية بسبب الأعمال المنزلية
كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة في بيان لها عن تلقي الشرطة بلاغًا يفيد بانتحار طفلة ، مما دفع الجهات الأمنية المختصة لمباشرة الحادث ليتبين لهم وجود جثة فتاة يظهر على عنقها آثار خنق .
وفي التفاصيل ، فقد أقدمت فتاة لم تتجاوز الـ 12 عامًا على الانتحار بعدما صرخت والدتها عليها وتشاجرت معها لعدم مساعدتها في أعمال المنزل ، إلا أن والدة الطفلة فوجئت بابنتها مخنوقة بكيس مخدة في غرفتها ، كانت قد ربطته بنافذة الشرفة .
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 16 ساعة
ياويل قلبي يالله وش استفادت الام الحين ما نقول ايلا لاحول ولاقوه الا بالله
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 16 ساعة
سبب الانتحار هو ضعف الوازع الديني
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 16 ساعة
تعليق ٢
أنت وراك بلا🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 15 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله .
طفله ياقلبي علاها الله يرحمها إن شاء الله.😥😭.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 15 ساعة
الله المستعان😢
المر[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 15 ساعة
الخصام من الاهل يحبط الله المستعان
همس~[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يرحمها ؛
ويصبر قلب امها بتعيش كل حياتها حاسه بالذنب ~
همس~[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 13 ساعة
بعض الاطفال حساسين كثير للكلام ؛
ف ضروري الام والاب يتنبهون لطريقه الكلام والتعامل معاهم ~
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 10 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 10 ساعات
يمكن شافت مقطع فديو لشخص ينتحر فحبت تقلده
عموما الله يسهل عليها
المشكاة[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات
إنا لله وإنا إليه راجعون….
الله يرحمها …ويعين أمها…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله