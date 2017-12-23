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انتحار فتاة مصرية بسبب الأعمال المنزلية

انتحار فتاة مصرية بسبب الأعمال المنزلية
القاهرة(صدى):

كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة في بيان لها عن تلقي الشرطة بلاغًا يفيد بانتحار طفلة ، مما دفع الجهات الأمنية المختصة لمباشرة الحادث ليتبين لهم وجود جثة فتاة يظهر على عنقها آثار خنق .

وفي التفاصيل ، فقد أقدمت فتاة لم تتجاوز الـ 12 عامًا على الانتحار بعدما صرخت والدتها عليها وتشاجرت معها لعدم مساعدتها في أعمال المنزل ، إلا أن والدة الطفلة فوجئت بابنتها مخنوقة بكيس مخدة في غرفتها ، كانت قد ربطته بنافذة الشرفة .


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 16 ساعة

ياويل قلبي يالله وش استفادت الام الحين ما نقول ايلا لاحول ولاقوه الا بالله

[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 15 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله .
طفله ياقلبي علاها الله يرحمها إن شاء الله.😥😭.

[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 15 ساعة

الخصام من الاهل يحبط الله المستعان

[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 13 ساعة

الله يرحمها ؛

ويصبر قلب امها بتعيش كل حياتها حاسه بالذنب ~

[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 13 ساعة

بعض الاطفال حساسين كثير للكلام ؛

ف ضروري الام والاب يتنبهون لطريقه الكلام والتعامل معاهم ~

[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 10 ساعات

انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 10 ساعات

يمكن شافت مقطع فديو لشخص ينتحر فحبت تقلده
عموما الله يسهل عليها

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات

إنا لله وإنا إليه راجعون….
الله يرحمها …ويعين أمها…

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 5 ساعات

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

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