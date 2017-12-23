انتحار فتاة مصرية بسبب الأعمال المنزلية

القاهرة(صدى):

كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة في بيان لها عن تلقي الشرطة بلاغًا يفيد بانتحار طفلة ، مما دفع الجهات الأمنية المختصة لمباشرة الحادث ليتبين لهم وجود جثة فتاة يظهر على عنقها آثار خنق .

وفي التفاصيل ، فقد أقدمت فتاة لم تتجاوز الـ 12 عامًا على الانتحار بعدما صرخت والدتها عليها وتشاجرت معها لعدم مساعدتها في أعمال المنزل ، إلا أن والدة الطفلة فوجئت بابنتها مخنوقة بكيس مخدة في غرفتها ، كانت قد ربطته بنافذة الشرفة .