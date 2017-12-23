” العرافي ” ذكرى البيعة الثالثة يغمرها الأمن والإنجاز والعطاء والاطمئنان

سعيد العجل(صدى):

رفع رئيس مركز القحمة ” عيسى بن علي العرافي ” بأسمه ونيابةً عن أهالي المركز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة .

وأشار ” العرافي ” أن هذه المناسبة تصادف الثالث من ربيع الثاني لعام ١٤٣٩ الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم ويحتفي الوطن والمواطنون بهذه الذكرى الغالية بمشاعر يغمرها الأمن والإنجاز والعطاء والاطمئنان لغد مشرق لهذا الوطن الغالي وها نحن نعيش العام الثالث من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بإنجازات كبيرة في مسيرة التنمية والتطوير والإصلاح خلال ثلاثة أعوام حافلة بالعطاء فما تحقق في هذه المسيرة الخالدة نحو تنمية متوازنة توجت بأطلاق رؤية 2030 التي بدأت تتجسد على أرض الواقع ببرامج وخطط ومشاريع طموحه بشتى المجالات .

وأضاف ” العرافي ” قائلاً : نحن نمر بهذه الذكرى في منطقة عسير ونرى كيف كانت وماذا أصبحت لنرفع أيدينا بالدعاء بأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويوفقهما ويسددهما وأن يجعلهما مباركين أينما كانوا وأن تمر بنا هذه الذكرى في كل عام ونحن نرفل بنعمة الأمن والأمان التي هي أساس كل تنمية.