مستشفى ” قوى الأمن ” تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام مجموعة من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للمواطنين من حملة الدكتوراة والدبلوم والثانوية العامة للعمل بالمقر الرئيسي في الدمام في عدد من التخصصات .

وأوضحت المستشفى تفاصيل الوظائف المتاحة والتي تمثلت في :

استشاري مختبرات.

استشاري جراحة المخ والأعصاب .

استشاري وحدة العناية المركزة.

منسق المواد.

حارس أمن.

ولفت المستشفى إلى تفاصيل التقديم عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءا من 21 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري ، كما يتاح التقديم وشروط الوظائف عبر الدخول ( هنا ) .