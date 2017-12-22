مستشفى ” قوى الأمن ” تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين بالدمام
أتاح برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام مجموعة من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للمواطنين من حملة الدكتوراة والدبلوم والثانوية العامة للعمل بالمقر الرئيسي في الدمام في عدد من التخصصات .
وأوضحت المستشفى تفاصيل الوظائف المتاحة والتي تمثلت في :
استشاري مختبرات.
استشاري جراحة المخ والأعصاب .
استشاري وحدة العناية المركزة.
منسق المواد.
حارس أمن.
ولفت المستشفى إلى تفاصيل التقديم عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءا من 21 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري ، كما يتاح التقديم وشروط الوظائف عبر الدخول ( هنا ) .
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