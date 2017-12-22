ليلة الفن والابداع في تكريم أبطال منتخب المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة

حسين العلي(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الامير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز كرم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين أبطال المملكة العربية السعودية لمنتخب ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين بدورة الالعاب الاسيوية للشباب تحت 20 عام والتي أقيمت في دبي ، وقد حقق المنتخب عدد 10 ميداليات ذهبية وعدد 4 فضية واثنين برونزية.

وضمت قائمة اسماء ابطال المنتخب الشاب في دورة الألعاب الآسيوية للشباب تحت٢٠ سنة كل من : علي النخلي لاعب نادي مكة اعاقة شلل دماغي T37 العاب قوى حصل على ثلاث ميداليات ذهبية ، احمد الفهمي لاعب نادي مكة اعاقة بصرية T12 العاب القوى حصل على ميدالية فضية وميدالية برونزية ، عبدالله الزويهري لاعب نادي مكة اعاقة حركيّة F51 العاب قوى حصل على ميدالية ذهبية ، حسام محنشي لاعب نادي جدة اعاقة شلل دماغي حصل على الميدالية الذهبية في لعبة السباحة ، عبدالعزيز الجدعاني لاعب نادي جدة اعاقة حركيّة حصل على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال ، طارق بالغيث لاعب نادي جدة اعاقة حركيّةحصل على الميدالية الفضية في رفع الأثقال ، عبادة هوساوي لاعب نادي جدة اعاقة حركيّة حصل على الميدالية الفضية في رفع الأثقال ، أسامة المحنشي حصل على المركز الرابع .

وكان في تدريب اللاعبين فريق من المدربين الوطنيين الرائعين وهم كل من علي اليامي وفتحي الصدقة ومصلح بعيزان المقاطي وعلي حارثي وحسني بوقس مسئول العلاج الطبيعي .

كما احتفل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بتسليم الهدايا والجوائز للأطفال الفائزين بمسابقة المملكة بألوانهم من مراكز الجمعية العشرة حول المملكة والذين رسموا أجمل اللوحات الابداعية عن بلادنا الحبية وفاز بالمركز الأول عبدالله العمري من مركز عسير وسديم الشمري المركز الثاني من مركز الملك سلمان بحائل والثالث لينا الكبيسي من الجمعية السعودية للتوحد والرابع جنى علي الشمري من مركز الملك سلمان بحائل والخامس رنا الغامدي وسيرين خواجي من أكاديمية التوحد والسادس زيد الحارثي والسابع يوسف الشهري من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة والثامن فيصل الشراري من مركز الجمعية بالجوف والتاسع شوق هتان من مركز الملك عبد الله بجدة والعاشر طلال الرويلي من مركز الجمعية بالجوف. كما فاز مركز الملك فهد لرعاية المعوقين بالرياض بجائزة لجنة التحكيم ومركز الجمعية بالرس على جائزة الطفل المبدع ومركز الملك سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة بجائزة المركز المتميز.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الشيقة والعروض الوطنية والتي حازت على اعجاب الحضور ، وقد تم سحب قرعة سيارة هدية لمشتركي جريدة عكاظ وكان هناك العديد من المبادرات المميزة حيث أعلن المصور العالمي الاستاذ/ خالد خضر رئيس هيئة المصورين العالمية عن مبادرة لتعليم المعوقين فنون التصوير من خلال عدد من الدورات ، كما اعلنت مصممة العطور هند الغيثي عن استعدادها لتعليم المعوقين وامهاتهم كيفية صناعة العطور لفتح مجالات لممارسة صناعة العطور للمعوقين وأسرهم .

وفي ختام الحفل تم تكريم اللاعب فهد الشهري (رحمه الله) وهو أحد أطفال مركز الجمعية بالرياض والذي تخرج من المركز ليمارس لعبة كرة السلة وانضم إلى منتخب المملكة لكرة السلة إلى أن توفاه الله عام 2016م .

وتم تكريم لاعب منتخب المملكة اللاعب سفر الحقباني حيث تم اختياره أفضل لاعب كرة سلة للمعوقين في العالم العربي وأفضل لاعب كرة سلة في المملكة العربية السعودية .

وتم الاعلان عن رغبة الاطفال والاعبين الإنظمام لمبادرة كيف نكون قدوة التي تقيمها أمارة منطقة مكة المكرمة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين للإختيار قدوة للأطفال المعوقين من الشباب

المعوقين المبدعين في المجالات المختلفة الرياضية والفنية والعلمية (واختتم الحفل بالورود والاهازيج الوطنية التي زينت الحفل)

ليختار كل من هؤلاء الأطفال والشباب أحد أبطال المملكة من المعوقين ليكون قدوة له يحتذى به .

وفي كلمة ضافية لسمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد راعي المناسبة أشاد سموه بالتنظيم المميز للحفل وهنأ سموه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بهذه الذكرى المجيدة وقدم شكرة وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين على دعوته لحضور الحفل. كما هنأ سموه أبطال المملكة الذين رفعوا اسم المملكة في البطولة الآسيوية لذوى الاحتياجات الخاصة الذين رفعوا اسم المملكة عاليا وحققوا عدد 16 ميدالية منها 10 ميداليات ذهبية

وشكر د/ زهير ميمني مدير مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز لتشريفه للحفل كما شكر الضيوف والرعاة وعلى راسهم أسمنت العربية الراعي الماسي للحفل والحضور الكرام واوضح أن المركز يقيم هذا الحفل للمرة الرابعة عشر لمشاركة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة.

ونرجو الصحة والعافية للجميع في ظل حكومتنا الرشيدة ونراكم العام المقبل بمشيئة الله.