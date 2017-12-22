مقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي خلال معارك مع الجيش اليمني

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر، أن قيادي بارز في ميليشيا الحوثي لقى مصرعه، اليوم الجمعة، خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني بجبهة الساحل الغربي.

وأضافت المصادر، أن القيادي البارز في ميليشات الحوثي الإيرانية المعين قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة يوسف المداني لقى مصرعه في كمين لقوات الشرعية في جبهة الساحل الغربي.

وتشهد جبهة الساحل الغربي معارك مستمرة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية، تمكنت خلالها الأولى من السيطرة على أجزاء واسعة من مديريتي الخوخة والتحيتا، بمحافظة الحديدة.