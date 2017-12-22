مقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي خلال معارك مع الجيش اليمني
أفادت مصادر، أن قيادي بارز في ميليشيا الحوثي لقى مصرعه، اليوم الجمعة، خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني بجبهة الساحل الغربي.
وأضافت المصادر، أن القيادي البارز في ميليشات الحوثي الإيرانية المعين قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة يوسف المداني لقى مصرعه في كمين لقوات الشرعية في جبهة الساحل الغربي.
وتشهد جبهة الساحل الغربي معارك مستمرة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية، تمكنت خلالها الأولى من السيطرة على أجزاء واسعة من مديريتي الخوخة والتحيتا، بمحافظة الحديدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 17 ساعة
الحمد لله ,,,
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ 16 ساعة
جعله إنشاء الله لجهنم وبئس المصير الحوثي المجوسي الرافضي اللعين وجعله يلحقه عبداللات الحوثي المجوسي الرافضي اللعين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 9 ساعات
ان شاء الله يقتلون الخنزير الاكبر خادم المجوس عبدالملك الحوثي