بالفيديو.. الإمارات تفوز على المنتخب العماني في افتتاحية خليجي 23

نواف السالم(صدى):

نجح المنتخب الإماراتي في الفوز على عمان اليوم الجمعة بهدف دون رد في مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين ، باستاد الملك جابر الدولي في الكويت .

وتمكن لاعب الأبيض علي مبخوت من تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 28 عبر ركلة جزاء ، فيما لم يتمكن المنتخب العماني من تسجيل أي أهداف .

وتواصل الإمارات مواجهاتها يوم 25 ديسمبر المقبل مع المنتخب الوطني السعودي ، فيما تواجه الإمارات منتخب الأزرق على أرضه المضيفه يوم 28 ديسمبر الجاري .