بالفيديو.. الإمارات تفوز على المنتخب العماني في افتتاحية خليجي 23
نجح المنتخب الإماراتي في الفوز على عمان اليوم الجمعة بهدف دون رد في مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين ، باستاد الملك جابر الدولي في الكويت .
وتمكن لاعب الأبيض علي مبخوت من تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 28 عبر ركلة جزاء ، فيما لم يتمكن المنتخب العماني من تسجيل أي أهداف .
وتواصل الإمارات مواجهاتها يوم 25 ديسمبر المقبل مع المنتخب الوطني السعودي ، فيما تواجه الإمارات منتخب الأزرق على أرضه المضيفه يوم 28 ديسمبر الجاري .
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