نتائج مباريات اليوم للجولة 15 لدوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

لقى فريق النصر هزيمة مفاجئة أمام فريق الاتفاق من الجولة الـ 15 من مباريات دوري المحترفين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة ضمن مباريات المرحلة 15 للبطولة.

هزيمة النصر جمدت رصيده عند 24 نقطة ليتراجع للمركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الاتفاق إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز الثالث عشر.

كما تمكن فريق ” أحد ” ، من تحقيق التعادل مع نظيره ” الباطن ” ، حيث فتتح لاعب الباطن يوسف المزيريب، تسجيل الأهداف، حيث حقق هدف فريقه الوحيد، فيما أنقذ عمر محمد هوساوي، لاعب أحد، فريقه، وحقق التعادل بهدف وحيد.

بهذه النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 20 نقطة وبقي في المركز السادس، فيما رفع أحد رصيده إلى 14 نقطة، في المركز الـ12.